Speculaties over interventie in Venezuela door aantekening ‘5.000 militairen naar Colombia’ van Trump-adviseur Bolton

Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton met zijn veelbesproken notitieblok tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Beeld REUTERS

Bolton, die geldt als een hardliner, hield het gele notitieblok vast tijdens een persconferentie in het Witte Huis waarop nieuwe Amerikaanse sancties tegen Venezuela werden afgekondigd. De VS en tal van andere landen erkenden vorige week parlementsvoorzitter Juan Guaidó en niet Maduro als de rechtmatige president van Venezuela.

Boven de zin over de Amerikaanse militairen die mogelijk naar Colombia worden gestuurd, stond ook een krabbeltje over de Afghaanse oorlog: ‘Afghanistan -> Verwelkom de besprekingen.’ Dit was een verwijzing naar de onderhandelingen tussen de VS en de Taliban die, zo werd maandag bekend, opvallend goed zouden verlopen.

Nadat journalisten en fotografen de twee notities hadden ontdekt, begonnen meteen de speculaties in Washington over de Amerikaanse bedoelingen. Wilde Bolton zo de druk verhogen op Maduro en waren de krabbeltjes niets minder dan een onderdeel van de psychologische oorlogsvoering met Maduro? Opmerkelijk was dat hij het notitieblok zo opzichtig vasthield, dat de aanwezigen er niet aan konden ontkomen.

Bolton hield zijn notitieblok zo vast, dat iedereen het kon zien. Ook minister van Financiën Mnuchin (rechts) en Trumps woordvoerder Sanders konden duidelijk lezen wat er stond. Beeld REUTERS

‘Alle opties op tafel’

Of had de hoogste veiligheidsadviseur van Amerika’s president per ongeluk plannen onthuld voor een militaire optie om de politieke crisis in Venezuela te beëindigen? Van Bolton is bekend dat hij in de afgelopen jaren pleitte voor ‘preventieve’ Amerikaanse militaire actie tegen Noord-Korea en Iran. Tijdens de persconferentie benadrukte Bolton opnieuw dat de VS niets uitsluiten. ‘De president heeft het duidelijk gemaakt dat alle opties op tafel liggen’, zei hij over een militaire interventie.

Het Witte Huis herhaalde dat Trump zich buigt over allerlei mogelijkheden toen foto’s van Boltons notitieblok in de media verschenen. ‘Wij blijven alle wegen bewandelen om ervoor te zorgen dat interim-president Guaidó en het Venezolaanse volk alle steun hebben om de democratie in Venezuela te herstellen’, twitterde Bolton vervolgens.

De grote vraag is echter, als Trump inderdaad militaire actie overweegt, wat vijfduizend Amerikaanse militairen in Colombia kunnen doen. Dit aantal is veel te klein voor een militaire interventie om Maduro af te zetten. Bij Amerika’s laatste inval in een Zuid-Amerikaans land, in 1989 in Panama, werden 28 duizend soldaten ingezet. Het Panamese leger was ook nog aanzienlijk kleiner dan de huidige Venezolaanse krijgsmacht.

Colombia

In een reactie zei de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Carlos Holmes niets te weten over de komst van vijfduizend Amerikaanse militairen. Ook het Pentagon zei geen opdracht te hebben gekregen van Trump om zoveel soldaten naar het buurland van Venezuela te sturen.