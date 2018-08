Speculatie en verkapte uitnodigingen: gaat Google terug naar China?

Techgigant Google is welkom in China, mits het zich houdt aan de daar geldende regels omtrent internetgebruik en, vooral, internetcontrole. Die boodschap stond in een opiniestuk in de Chinese populistische partijkrant Global Times, dat standpunten van de Chinese regering uitdraagt. Inmiddels is het stuk online om onduidelijke redenen weer verwijderd.

De verkapte uitnodiging komt na dagen van speculatie over een mogelijke terugkeer van Google, dat het land in 2010 verliet na onenigheid met de regering over internetcensuur en hacking.

Het Amerikaanse online medium The Intercept schreef op woensdag 1 augustus dat Google van plan is om een een gecensureerde versie van zijn zoekmachine in China te lanceren. Volgens The Intercept zijn de onderhandelingen en technologische planning in een vergevorderd stadium, en heeft de bestuursvoorzitter van Google in december vorig jaar de terugkeer van het bedrijf besproken met een hoge Chinese regeringsbeambte.

Google's Chinese zoekmachine zou op verzoek van de Chinese overheid allerlei websites blokkeren, waaronder delen van de BBC en Wikipedia, net als zoekresultaten over mensenrechten, democratie, religie en vreedzaam protest. Daarmee zou Google in feite een knieval maken voor de Chinese autoritaire regering, zodat het bedrijf kan terugkeren op de gigantische en lucratieve Chinese markt.

‘Grove aanval op informatievrijheid’

‘Als de grootste zoekmachine ter wereld zulke extreme maatregelen neemt, is dat een grove aanval op informatievrijheid en de vrijheid van het internet’, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een verklaring. ‘Door winst prioriteit boven mensenrechten te geven, schept Google een huiveringwekkend precedent voor andere bedrijven die in China zaken willen doen. Gaan ze straks ook persoonlijke gegevens aan de Chinese autoriteiten geven, als die daarom vragen?’

Google wordt op dit moment geblokkeerd door de zogeheten Great Chinese Firewall (een Firewall is een digitale ‘muur’ op het internet). Die blokkeert ook informatie informatie over seks, vrijheid van meningsuiting, anticommunisme, boeken en kunst over autoritarisme, en censureert Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale media.

Google keerde China in januari 2010 de rug toe. In een verklaring zei het bedrijf dat Chinese pogingen om websites te blokkeren en in te breken in Google's systemen het werken onmogelijk hadden gemaakt. Sindsdien is de internetcensuur in aanzienlijk China toegenomen.

Met medewerking van Marije Vlaskamp, Volkskrant-correspondent in China