Spectaculair nieuw trappenhuis in Manhattan tot nader orde gesloten na meerdere zelfdodingen

The Vessel in New York. Beeld Getty

‘The Vessel’ maakt deel uit van Hudson Yards, een gigantisch nieuw vastgoedproject in Manhattan. De bouw van het zestien verdiepingen hoge trappenhuis (154 trappen met 2.500 treden, 45 meter hoog) heeft ruim 165 miljoen euro gekost. Sinds de opening, in het voorjaar van 2019, groeide The Vessel uit tot een populaire nieuwe attractie in New York. De projectontwikkelaar was duidelijk op zoek naar een icoon dat goed zou scoren op Instagram. De toegang is gratis.

Sinds dinsdag is het trappenhuis echter ‘tot nader order’ gesloten, nadat een 21-jarige man naar beneden was gesprongen en overleed. In december sprong een vrouw van 24 van de trappen, in februari vorig jaar een 19-jarige man.

Volgens The New York Times raadpleegt de projectontwikkelaar, Related Companies, nu experts in suïcidepreventie, onder wie psychologen. Waarschijnlijk worden de relingen fors hoger gemaakt, voordat bezoekers weer welkom zijn.

Dat betekent waarschijnlijk een majeure ingreep in het oorspronkelijke ontwerp van The Vessel, gemaakt door de Britse ontwerper Thomas Heatherwick. Die aanpassingen zijn onvermijdelijk, stelt Lowell Kern, voorzitter van de buurtorganisatie. ‘Na drie zelfdodingen is veiligheid belangrijker dan de artistieke visie.’ Al tijdens de bouw werd gewaarschuwd voor de gevaren van de open constructie.

Wel vaker zijn ingrepen nodig om mensen te beschermen, tegen zichzelf of tegen valpartijen. In New York werden in 2017 veiligheidsmaatregelen genomen bij de Washington Bridge, waar gemiddeld vijftien mensen per jaar suïcide pleegden. In het open atrium van het stadhuis van Den Haag, een ontwerp van de Amerikaanse architect Richard Meier, zijn jaren geleden stalen netten opgehangen voor de loopbruggen.

Voor de ontwikkeling van Hudson Yards in New York is de sluiting van The Vessel een nieuwe tegenvaller. Door de coronacrisis trokken de trappen nog maar weinig toeristen. Het vastgoedproject, dat ruim 2 miljard euro kost, kampt vooralsnog met leegstand.