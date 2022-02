Specialist van het Amphia Ziekenhuis uit zijn vak gezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimidatie van collega’s

Het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar de betrokken specialist al sinds 2009 werkte. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Het tuchtcollege vindt dat de arts zijn vak niet langer uit mag oefenen, omdat ze er geen vertrouwen in heeft dat de medisch specialist zijn gedrag blijvend zal kunnen veranderen. Ook stelt het college dat er gevaar bestaat voor herhaling. ‘Het handelen van de internist is zo ernstig en ontoelaatbaar dat doorhaling van de inschrijving van de internist in het BIG-register de enige passende maatregel is’, aldus het oordeel.

De specialist was door het ziekenhuis al eerder officieel gewaarschuwd, onder meer vanwege grensoverschrijdend gedrag, en bevond zich in een tweejarig ‘evaluatietraject’. Hij werd daarbij een tijdlang begeleid door een coach. Maar zowel tijdens als vlak na dit traject ging hij opnieuw in de fout. Het college noemde hem een ‘meer dan gewaarschuwd beroepsbeoefenaar’.

De internist-oncoloog werkte sinds 2009 in het Amphia Ziekenhuis en leidde daar ook arts-assistenten op. De verpleegkundige was onder zijn hoede in opleiding tot verpleegkundig-specialist. In de klacht die het ziekenhuis en de verpleegkundige in april 2021 samen indienden, stellen ze dat de internist-oncoloog de verpleegkundige tijdens werktijd meermaals tegen haar wil heeft gekust, omhelsd, aan haar buik heeft gevoeld, haar borst heeft gekust en haar een tik op de billen heeft gegeven. Ook zou hij haar op een onderzoekstafel hebben getrokken en het onderzoeksgordijn hebben dichtgedaan om buiten het zicht te blijven. Daarnaast maakte hij vele seksueel getinte opmerkingen en verzond hij seksueel getinte WhatsAppberichten naar haar, ook op momenten dat zij spreekuur hield en patiënten tegenover zich had.

De oncoloog zou de verpleegkundige erop hebben gewezen dat hij haar moest beoordelen en dat ze dus moest oppassen. Ook beweerde hij dat het ziekenhuis altijd achter hem zou staan en dat zijn ‘maten’ – de andere oncologen – hem altijd zouden blijven steunen. Nadat de vrouw zijn gedrag had gemeld, liet hij haar per WhatsApp weten: ‘Ga je mij kapotmaken?’

‘Ongewenste dynamiek’

Tegenover het tuchtcollege erkende de arts alleen dat hij haar meermaals had omhelsd, maar zei hij niet te hebben geweten dat de vrouw dit niet wilde. Hij gaf toe dat hij geen professionele distantie had bewaard, maar hij bestreed dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens hem was er in hun werkrelatie een ‘ongewenste dynamiek’ geslopen en zou de patiëntveiligheid nooit in gevaar zijn geweest.

Het tuchtcollege rekende het de oncoloog ook aan dat hij de verpleegkundige zelfstandig consulten liet doen met patiënten, terwijl zij daar niet voor bevoegd was. Zo moest ze zonder supervisie ongunstige uitslagen van scans aan patiënten doorgeven. Ook werd ze meermaals geconfronteerd met patiënten in de wachtkamer die door hem gezien moesten worden, terwijl hij al was vertrokken uit het ziekenhuis. Verder keek hij zonder geldige reden tweemaal in het patiëntendossier van haar overleden moeder.

Eerder trokken ook arts-assistenten aan de bel over de internist-oncoloog. Het ziekenhuis stelde daarop in 2019 een intern onderzoek in. Hieruit kwam naar voren dat hij zich vaak onvriendelijk, bot, autoritair en intimiderend gedroeg. Veel assistenten voelden een drempel om met hem te overleggen en ruilden diensten om niet met hem te hoeven werken. Sommige arts-assistenten voelden zich door hem zowel ‘verbaal als fysiek (al dan niet seksueel) geïntimideerd’. Na dit onderzoek kreeg de arts begeleiding.

Tijdens de zitting zei de oncoloog dat problemen in de begeleiding van arts-assistenten ‘allang’ waren opgelost. Het tuchtcollege vindt dat de arts ‘maar beperkt inzicht in zijn gedrag’ toont. ‘Hij beseft nog steeds niet welke impact zijn gedrag heeft gehad op het werk- en opleidingsklimaat en dat dit heeft gezorgd voor een door arts-assistenten en andere collega’s breed ervaren gevoel van onveiligheid binnen het ziekenhuis.’

De oncoloog kan nog in hoger beroep. Zijn advocaat zegt de uitspraak te bestuderen en wil geen commentaar geven. Het Amphia Ziekenhuis wil niet reageren, maar zegt ‘voor een veilig werk- en opleidingsklimaat te staan’.

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen laat weten dat ze woensdag de uitspraak van het tuchtcollege hebben gezien. ‘Als gevolg hiervan werd de samenwerking beëindigd’, aldus een woordvoerder.