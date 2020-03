Speciale toespraak van koning op tv is zeldzaamheid

De koning in de hal van Huis ten Bosch in Den Haag. Beeld RVD

Speciale tv-toespraken van het staatshoofd komen heel weinig voor en meestal is een ramp of aanslag de aanleiding. In 2014 sprak de koning de natie toe vier dagen na het neerhalen van vlucht MH17. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.

Willem-Alexander en zijn gezin doen tot en met zaterdag aan ‘social distancing’, meldde de RVD eerder deze week. In het gebied rond Lech in Oostenrijk waar zij skivakantie hielden, zijn vijf corona-gevallen vastgesteld waarvan de bron niet duidelijk is. Het gezondheidsadvies is in zulke gevallen twee weken lang sociale contacten te vermijden.

Het staatshoofd houdt heel zichtbare toespraken bij zijn of haar inhuldiging en abdicatie, en op twee vaste momenten in het jaar: met Kerstmis en op Prinsjesdag. De kerstboodschap is de meest ‘vrije’ rede die de koning onder de ministeriële verantwoordelijkheid kan houden. De Troonrede op de derde dinsdag in september is een werkstuk van de regering, voorgelezen door de koning in de Ridderzaal.

Excuses a an Indonesië

Verder zijn er toespraken bij staatsbezoeken, zoals onlangs de spraakmakende verklaring in Indonesië waarin de koning excuses aanbood ‘voor geweldsontsporingen van Nederlandse zijde’ in de jaren 1945-1949. Toen werd de Indonesische onafhankelijkheid gewapenderhand bestreden.

Andere momenten waarop de koning kort het woord voert zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse uitreiking van de prijs voor vrije schilderkunst en de nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam.

Koning Willem-Alexander heeft een vaste speechschrijver in dienst, Jan Snoek. Hij werkte voor diverse vakministers en voor minister-president Jan Peter Balkenende. Niet lang na zijn inhuldiging haalde Willem-Alexander hem naar het hof, formeel als ‘persoonlijk adviseur’.

De rede van vanavond zal in het teken staan van empathie met direct betrokkenen. Koningin Beatrix deed dat op de avond van Koninginnedag 2009, nadat eerder op de dag met een auto een aanslag werd gepleegd op de koninklijke bus tijdens de viering van de nationale feestdag in Apeldoorn. Onder het publiek vielen zeven doden, en ook de dader overleed. Beroemd werd de zucht waarmee de vorstin haar korte toespraak begon.

Koningin Beatrix hield de eerste twintig jaar van haar regeerperiode vast aan een kerstboodschap die uitsluitend op de radio was te horen. Pas in 2000 stapte zij over naar kersttoespraken op televisie. Daarmee was Nederland een van de laatste landen waarin de koning of koningin met Kerstmis op televisie was te zien.

Joop den Uyl op tv

Inmiddels hebben in Europa al diverse staatshoofden tv-toespraken gehouden naar aanleiding van het corona-virus, onder meer in België, Noorwegen en Zweden. Afgelopen maandag hield premier Mark Rutte een tv-toespraak. Ook dat was een zeldzaamheid: een toespraak van de premier was het laatst voorgekomen in 1973, toen premier Joop den Uyl het volk toesprak over de oliecrisis.