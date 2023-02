Speciale status van Oekraïense vluchtelingen pakt paradoxaal uit: ze krijgen sneller werk, maar hebben minder rechten

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen hebben een speciale status, waardoor ze – anders dan reguliere statushouders – veelal geen gebruik kunnen maken van sociale regelingen. Zij kunnen geen bijstandsuitkering aanvragen. Kinderbijstand en het kindgebonden budget ontvangen ze alleen als ze in loondienst werken.

Oekraïense vluchtelingen hebben wel recht op leefgeld. De hoogte hangt af van de omstandigheden. Wie niet werkt en in een gemeentelijke opvang woont met ‘volpension’, krijgt 55 euro zakgeld per maand per persoon. Wie in een gemeentelijke opvang woont waar je zelf moet koken, ontvangt daarnaast boodschappengeld. De hoogte daarvan is vorige week verlaagd en bedraagt bijvoorbeeld 393 euro voor een alleenstaande moeder met één kind en 672 euro voor een gezin van twee volwassenen en drie kinderen. Ter vergelijking: een bijstandsuitkering bedraagt 1195 euro per maand voor een alleenstaande en 1708 voor een stel.

Oekraïners in een gastgezin (ongeveer 20 procent van het totaal) krijgen naast de genoemde bedragen 93 euro per persoon extra als zij niet werken. Daarmee kunnen ze bijdragen aan de uitgaven van het gastgezin voor bijvoorbeeld huur, hypotheek of energie.