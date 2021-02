Speciale hulppost steunt politici in de strijd tegen de trollenlegers

Mark Rutte ging woensdag via Instagram in gesprek met jongeren. Beeld ANP

De sociale media winnen voor politici al jaren aan belang. En aangezien volgepakte poppodia of zweterige zaaltjes in het land uit den boze zijn, zullen de verkiezingscampagnes dit jaar meer dan ooit online worden gevoerd. Maar die onlinewereld kent ook een giftige kant. De Volkskrant achterhaalde eerder dat de lockdown in het algemeen voor meer onlinebedreigingen zorgde. De Tweede Kamer eiste in 2019 dat er meer wordt opgetreden tegen onlinebedreigingen van politici, naar aanleiding van de zoveelste kanonnade met bedreigingen aan het adres van PVV-leider Geert Wilders.

Voormalig GroenLinks-spindoctor Jurjen van den Bergh, nu directeur van campagnebeweging DeGoedeZaak, merkte dat politici en andere maatschappelijk betrokkenen vaak nergens naartoe kunnen met de onlinehaat die ze voor hun kiezen krijgen. Daarom lanceert DeGoedeZaak donderdag een onlinetoolkit voor ondersteuning van slachtoffers. Daarmee kunnen ze een stappenplan doorlopen met praktische tips om hun account beter te beveiligen. Tevens kan er advies worden ingewonnen over de mogelijkheden van juridische stappen.

Bagger

Ook voor Kamerleden kan de toolkit bruikbaar zijn. SP-Kamerlid Sadet Karabulut (SP): ‘Sociale media zijn voor volksvertegenwoordigers een krachtige manier om met kiezers te communiceren, maar je kunt ook een hoop bagger over je heen krijgen.’ Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD): ‘Met meer zichtbaarheid in het publieke en politieke debat stijgt ook de hoeveelheid bagger die online naar je toekomt.’

Als buitenlandwoordvoerder sprak Karabulut zich vaak kritisch uit over gevoelige kwesties, zoals het conflict tussen Israël en Palestina, of de onderdrukking van Koerden in Turkije. Over de gevolgen van haar stellingnames wil Karabulut weinig kwijt. ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik probeer het zo veel mogelijk te negeren.’ Ze vindt het vaak lastig in te schatten waar de reacties vandaan komen. ‘Als ik mij kritisch uitspreek over Israëlische bezettingspolitiek, dan komen er machinaties opgang waarvan ik denk: ‘Komt dit nou uit een trollenfabriek?’’

Trollenlegers

De onlinetoolkit biedt ook hulp bij het herkennen van gecoördineerde trollenaanvallen. Volgens Ibtissam Abaâziz, die voor DeGoedeZaak onderzoek deed naar de mechanismen achter onlinehaat, zijn trollenlegers vaak in hoge mate gestructureerd. ‘Als je eenmaal op de radar verschijnt, dan blijven ze terug komen.’

Politici met een niet-westerse achtergrond en vrouwen zijn vaker slachtoffer van onlinehaat, meent Abaâziz. In 2019 bracht NRC naar buiten dat Turks-Nederlandse Kamerleden haatmails en bedreigingen ontvingen als gevolg van filmpjes die Denk online zette. Maar ook antisemitisme komt vaak boven: Toenmalig vice-premier Lodewijk Asscher zette in 2016 haarscherp uiteen wat voor opmerkingen hij over zijn Joodse familie te verwerken kreeg.

Volgens Yesilgöz-Zegerius speelt afkomst of geslacht geen rol. ‘Iedereen die online zichtbaar is en duidelijk stelling neemt, zal onlinehaat en scheldpartijen helaas herkennen.’ Maar er zijn volgens de VVD’er wel uitzonderingen, zoals bij de filmpjes van Denk. ‘Dan stijgt de onlinehaat vanuit die achterban aanzienlijk, puur gericht op mijn afkomst. Hetzelfde gebeurt als je je kritisch uit over Forum voor Democratie. Dan haalt hun harde kern opeens mijn afkomst erbij.’

Zelfcensuur

Vertrekkend Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) schreef vorig jaar een essay in de Groene Amsterdammer over de onlinehaat die zij, maar ook andere vrouwelijke politici, journalisten en columnisten ontvingen. Buitenweg concludeerde dat vrouwen bovenmatig vaak slachtoffer zijn en vrouwen in de politiek om die reden zelfs voor minder zichtbaarheid kiezen. Volgens Abaâziz dreigt zelfcensuur. ‘Mensen denken steeds meer na over een tweet of een tv-optreden.’

Een vrouwelijk Kamerlid zag af van deelname aan dit artikel, uit angst voor negatieve reacties. ‘Het is precies wat sommigen tot doel hebben, zegt Karabulut. ‘Ik begrijp het, maar het is natuurlijk wel ernstig als intimidatie en onlinehaat ertoe leiden dat je je werk niet durft te doen.’

Het kan volgens de SP’er best helpen om meer hulp te bieden tegen onlinehaat, vooral voor beginnende politici. ‘Maar ik zou iedereen afraden hier een dagtaak van te maken. Wees waakzaam, maar blijf jezelf. Laat je er niet door opslokken.’