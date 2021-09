Speciale gezant Haïti neemt ontslag wegens ‘onmenselijke deportaties’

Amerikaanse grenswachten jagen Haïtiaanse vluchtelingen terug over de grens. Beeld AFP

‘Onze aanpak is zeer gebrekkig, en mijn aanbevelingen zijn genegeerd en verworpen’, schrijft Foote. Haïti is volgens hem niet in staat om de mensen die door de VS massaal worden teruggestuurd op te vangen, omdat er een groot gebrek is aan voedsel en huizen. Verder waarschuwde Foote dat de wanhoop en misdaad in Haïti alleen maar zullen toenemen door de terugkeer van de vluchtelingen.

Sinds de moord op president Jovenel Moïse afgelopen juli, verkeert Haïti in politieke chaos. Een maand later veroorzaakte een verwoestende aardbeving meer dan tweeduizend doden. Sindsdien proberen duizenden vluchtelingen de Verenigde Staten te bereiken.

Vergeefs wachten

De Amerikaanse regering begon zondag met het uitzetten van de eerste mensen die bij de Texaanse grensstad Del Rio vast waren komen te zitten, nadat ze de rivier waren overgestoken in de hoop de VS binnen te komen. Zeker 14 duizend mensen zaten daar in de hitte te wachten op asiel, maar in plaats daarvan werden ze overgebracht naar opvangkampen, van waaruit zij teruggevlogen zullen worden naar Haïti.

Een grenswachter te paard probeert een Haïtiaanse vluchteling tegen te houden. Beeld AFP

Beelden van de manier waarop Texaanse agenten mensen terug de rivier in probeerden te sturen, veroorzaakten wereldwijd controverse: mannen te paard dreigden met teugels die ze als zweep gebruikten, en dreven mensen op, alsof het om vee ging. In een reactie kondigde de Amerikaanse regering donderdag aan dat alle patrouilles te paard worden opgeschort.

Eigen koers

Volgens Foote hebben de Haïtianen ‘onmiddellijke hulp’ nodig. Hij bekritiseerde de VS en andere landen voor hun inmenging in de politiek van het land. ‘Wat onze Haïtiaanse vrienden echt willen, en nodig hebben, is de mogelijkheid om hun eigen koers uit te stippelen, zonder dat er poppetjes door de internationale gemeenschap naar voren worden geschoven’, schreef hij in zijn brief.

Foote werd twee maanden geleden, direct na de moord op president Moïse, aangesteld als speciale gezant. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bedankte hem voor zijn werk, en zei dat de VS zich blijven inzetten voor ‘veilige, ordelijke en menselijke migratie in onze regio’.