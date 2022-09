Speciale aandacht tijdens spinnentelweekend voor zuidelijke nieuwkomer: de ‘giftige’ valse wolfspin

Hans Zweekhorst en Caroline Elfferich in de tuin, rechtsonder een kruisspin. Beeld Jakob van Vliet

Over haar mooiste spinnenmoment hoeft Caroline Elfferich (56) niet lang na te denken. ‘Dat was enkele jaren geleden’, vertelt de spinnenliefhebber. Het schouwspel was zelfs zo mooi dat ze haar tuinstoel erbij pakte en zichzelf een kopje koffie inschonk. ‘Want als je naar spinnen kijkt, kun je zulke verrassende situaties tegenkomen.’

In dit geval had een kruisspin in haar gigantische web een libelle gevangen. De spin stond klaar om het eerste hapje van haar prooi te nemen. ‘Maar toen kwam er een wesp, en die had ook zijn zinnen op de libelle gezet.’

Keer op keer probeerde de gefrustreerde kruisspin de wesp weg te jagen. Dreigend stak zij haar opgeheven voorpoten uit. Maar de wesp was brutaal en bleef terugkomen. En de kruisspin? ‘Die dreigde alleen maar, meer durfde zij niet te doen. Blijkbaar beseft een spin dat een wesp gevaarlijk kan zijn.’

Zo fascinerend kunnen spinnen zijn, wil Elfferich maar zeggen. De bioloog – spinnen-T-shirt en dito pet – schreef er enkele jaren geleden zelfs een boek over: de Basisgids spinnen.

Deze zaterdag staat ze in de tuin van Hans Zweekhorst (69), een bevriende spinnenliefhebber in Delfgauw. Het is de nationale spinnentelling. In heel het land telden naar schatting enkele honderden spinnenliefhebbers dit weekend in en rondom hun huis spinnen.

Kruisspin met een gevangen insect in de tuin van Hans en Carolien in Delfgauw. Beeld Jakob van Vliet

‘Oh, gaaf. Kijk een kraamwebspin.’ Samen struinen Elfferich en Zweekhorst door de duizend vierkante meter tuin en praten ze over spinnensignaaldraden, spinnensperma-matjes en spinnenjachttechnieken. Zo heeft Zweekhorst eens twee parende kruisspinnen in zijn tuin gefotografeerd. Dat was heel bijzonder om te zien, vertelt hij. ‘Het mannetje tokkelt aan het web van het vrouwtje, trekt zich dan weer terug, en zoekt vervolgens weer toenadering. Het is een heel geleidelijk proces.’ Wauw, reageert Elfferich. ‘En kijk hier’, zegt Zweekhorst als hij bij een groot web staat waar een kruisspin een zwart beestje verorbert. ‘Die heeft een prooi.’

Doel van het nationale spinnentelweekend is om inzicht te krijgen in de laatste spinnentrends: welke soorten zijn er in opmars en welke worden minder vaak gezien. Nederland telt zo’n 650 soorten spinnen. De vaakst geziene soort was afgelopen jaren de kruisspin, gevolgd door de grote trilspin en de huisspin. Maar als gevolg van klimaatverandering zijn er afgelopen jaren ook nieuwe soorten bijgekomen.

Zo was vorig jaar de ovale dennenspringer in opmars. En deze week werd bekend dat de ‘giftige’ valse wolfspin zich inmiddels heeft gevestigd in ons land. Voorheen werd de spin – waarvan de beet te vergelijken is met een wespensteek – alleen in Zuid-Europa gesignaleerd. Vier jaar geleden werd hij zo’n veertig keer per jaar in Nederland gezien, inmiddels is dat vijfhonderd keer per jaar. ‘Ik heb dit weekend wel veertig mailtjes gehad van mensen die een foto stuurden met de vraag: is dit een valse wolfspin?’, zegt Jinze Noordijk, spinnenonderzoeker van EIS Kenniscentrum Insecten. In vijf gevallen was het inderdaad de zuidelijke nieuwkomer.

Kerkzesoog

Ook Zweekhorst trof onlangs een nieuwkomer aan in zijn tuin: de kerkzesoog. Een spin met een gitzwart lijf die het liefst in gaten van muren woont en binnen Nederland steeds wat meer naar het noorden oprukt. Maar de ‘giftige’ valse wolfspin heeft Zweekhorst nog niet gezien. Hij vindt het jammer dat in de media meteen de nadruk wordt gelegd op ‘giftig’. ‘Als een of andere gek mij vastpakt, geef ik hem ook een dreun. Zo gek is het niet dat een spin in zo’n situatie bijt.’

Bovendien zijn alle spinnen giftig, voegt Noordijk toe. Echter: de kaken van de meeste soorten zijn niet sterk genoeg voor de mensenhuid. ‘Maar ook een grote kruisspin kan bijten als je in hem knijpt. Dat voelt eveneens als een wespensteek.’

De valse wolfspin is wat dat betreft dus helemaal niet zo bijzonder, zegt hij. ‘Bijten doet hij slechts incidenteel. Hij heeft vooral zijn naam tegen: ‘valse’ betekent in dit geval dat het geen echte wolfspin is, maar er sterkt op lijkt. Mensen worden door die naam op het verkeerde been gezet.’

Gillen

Toch snappen Elfferich en Zweekhorst wel dat mensen bang kunnen zijn voor spinnen. ‘Dat was ik als klein meisje ook’, zegt Elfferich. Zodra zij en haar broertje een spin in huis zagen, begonnen ze te gillen. ‘Dat is pas veranderd nadat mijn moeder een van de spinnen een naam gaf: Nicky.’

En neem nou een normale huisspin, vervolgt Zweekhorst. ‘Die kan met zijn harige donkere poten heel snel lopen, dat ziet er inderdaad best afschrikwekkend uit.’ Desalniettemin hopen hij, Elfferich en Noordijk dat meer mensen de tijd gaan nemen om spinnen eens goed te bekijken. Mens en spin leven immers dicht op elkaar. Noordijk: ‘We hopen op meer begrip en acceptatie voor de spin.’

Spinnen kunnen namelijk gewoon heel mooi zijn, voegt Zweekhorst toe, die deze zaterdag 146 spinnen en zestien soorten in zijn tuin telt. Een van de mooiste van dit weekend is wat hem betreft de Heliophanus: ‘Een ontzettend grappig spinnetje’. ‘Zijn twee korte pootjes aan zijn kop zijn geel en groen. En toen zaterdagmiddag de zon erop scheen, begon hij prachtig te glimmen. Geweldig.’