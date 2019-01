Speciaal aanklager Mueller weerspreekt berichtgeving over liegen advocaat Trump

De nieuwssite Buzzfeed schreef donderdag op basis van twee federale justitiefunctionarissen dat Trump Cohen had opgedragen te zeggen dat de onderhandelingen over de bouw van een Trump Tower in Moskou maanden eerder waren geëindigd dan ze in werkelijkheid deden. De advocaat zou dat ook hebben bevestigd aan het team van Mueller, dat onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016.

‘De beschrijving van Buzzfeed van bepaalde verklaringen aan het team van de speciaal aanklager en de duiding van bepaalde documenten omtrent Michael Cohens getuigenis aan het Congres zijn niet accuraat’, aldus een verklaring van Peter Carr, woordvoerder van Muellers bureau.

De nieuwssite vraagt in een reactie wat er niet klopt aan het verhaal. ‘Wij blijven bij onze berichtgeving en de bronnen die het hebben gemeld, en we dringen er bij de speciaal aanklager op aan duidelijk te maken wat hij betwist, schreef BuzzFeed-hoofdredacteur Ben Smith op Twitter.

In response to the statement tonight from the Special Counsel's spokesman: We stand by our reporting and the sources who informed it, and we urge the Special Counsel to make clear what he's disputing. Ben Smith

Afzetting

Mocht Trump Cohen of een ander daadwerkelijk hebben aangezet tot het afleggen van valse verklaringen, dan komt de Amerikaanse president in een zeer benarde positie terecht. Democraten in Washington grepen de berichtgeving van BuzzFeed al aan om te wijzen op een mogelijke grond voor een afzettingsprocedure. Maar een veroordeling (en vertrek van de president) vereist wel een tweederde meerderheid van de Senaat, en dus medewerking van Republikeinen.

Onder de Democraten die hintten op een mogelijke impeachment was onder anderen de Texaanse afgevaardigde Joaquin Castro, die ook lid is van de commissie Inlichtingendiensten en Buitenlandse Zaken.

If the @BuzzFeed story is true, President Trump must resign or be impeached. Joaquin Castro

David Cicilline, afgevaardigde voor Rhode Island, sprak van ‘obstructie van justitie’ door de president.