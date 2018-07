SPD akkoord met vasthouden van migranten aan Oostenrijkse grens

De leiders van de Duitse regeringspartijen zijn het eens geworden over een nieuw pakket aan maatregelen tegen illegale migratie en voor een strikter asielbeleid. Daarmee lijkt de crisis in de Duitse politiek bezworen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken en leider van de CSU. Foto EPA

Groepen illegale migranten mogen worden vastgehouden bij de Oostenrijkse grens, vindt nu ook de sociaaldemocratische SPD. Eerder deze week bereikten de christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU al een akkoord over het inrichten van zogenoemde transitcentra bij de grens. Hier moeten migranten worden opgevangen die al eerder in een ander EU-land zijn geregistreerd. Nu de SPD hiermee akkoord gaat, lijkt het plan door te gaan.

Horst Seehofer, leider van de CSU en minister van Binnenlandse Zaken, zette bondskanselier Angela Merkel vorige week voor het blok. Hij wilde asielzoekers die al in een ander Europees land zijn geregistreerd voortaan bij de grens terugsturen. Merkel wilde dit koste wat kost voorkomen, omdat zij vreest dat de Schengenzone in gevaar komt als EU-lidstaten eenzijdig grensbeleid gaan voeren. De transitcentra zijn een compromis.

Praktijk

De vraag hoe deze transitcentra in de praktijk gaan werken. Economische migranten zouden in theorie direct moeten kunnen worden uitgezet naar het land van herkomst, maar deze werken hier vaak niet aan mee. Terugsturen naar Zuid-Europese landen, waar de meeste migranten voor het eerst voet op Europese bodem zetten, is ook moeilijk omdat deze landen al zijn overbelast.

De reactie van Oostenrijk op dit nieuws doet vrezen dat het vrije verkeer van personen alsnog in gevaar verkeert: het land dreigde deze week de grenzen met Italië en Slovenië te sluiten als Duitsland de migranten inderdaad gaat terugsturen.