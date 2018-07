Spanningen tussen pulsvissers en kustvissers over vangst in ondiep water

De pulskor schrikt met elektrische schokjes tong en schol op van de bodem, waardoor die makkelijker binnen te halen is. Deze methode bespaart brandstof ten opzichte van de oude boomkormethode, waardoor de grote schepen minder zwaar zijn. Laagwatergebieden met onder meer hengels, fuiken en korven zijn hierdoor ineens toegankelijk. De kustvissers klagen dat hun vangsten teruglopen.

Volgens de Nederlandse Vissersbond en kotterorganisatie VisNed zijn er inderdaad ‘spanningen’ tussen de groepen vissers ontstaan, meldt dagblad Trouw. Afspraken die eerder dit jaar werden gemaakt om meer ruimte tussen de twee groepen te creëren, lijken vooralsnog niet genoeg effect te hebben. De kustvissers hebben minister Carola Schouten van Landbouw gevraagd om een ‘pulsvrij’ gebied te bewerkstelligen.

Verbod

84 Nederlandse tong- en scholvissers hebben momenteel een EU-ontheffing voor vissen met elektronische pulsen. Zij kregen eerder subsidie voor de vistechniek, die in het buitenland omstreden is. Minister Schouten heeft de techniek in Brussel verdedigd, omdat buitenlandse vissers zeggen dat pulsvissen schadelijk is voor de zeebodem, mogelijk omdat zij door de invoering van de methode in Nederland hun eigen inkomsten zagen teruglopen.

Internationale onderzoekers die pulsvissen onder de loep namen in opdracht van de Nederlandse regering concludeerden in mei dat de pulskor minder schadelijk is dan de traditionele manier van vissen, waarbij een zware balk over de bodem wordt gesleept. 'De conclusies zijn heel helder: er ligt nu bewijs dat pulsvisserij een duurzame innovatie is', zei de woordvoerder van Schouten toen.