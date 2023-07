Spanningen rondom migranten in Tunesië houden aan: zeker vijfhonderd deportaties richting Libië

Migranten op het station van Sfax, de stad die ze willen verlaten nu de spanningen er toenemen. Beeld AFP

De opgepakte migranten moesten de afgelopen nachten noodgedwongen in de woestijn slapen, zonder voedsel en water. Sommigen werden door veiligheidstroepen mishandeld, zo meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Hun telefoons werden afgepakt.

De spanningen rondom migranten zijn al wekenlang groot in Tunesië. Maandag leidde dat bij een protest in Sfax, een belangrijke vertrekplaats voor de oversteek naar Europa, tot een gewelddadige ruzie. Daarbij werd een 41-jarige Tunesiër werd doodgestoken. Boze stadsbewoners blokkeerden daarop straten en staken autobanden in brand, waarna de politie ingreep met traangas. Drie mannen uit Kameroen zijn in verband met de moord opgepakt.

Op het moment van het dodelijke incident waren de deportaties al begonnen. Volgens het Tunesische Forum voor Sociale en Economische Rechten (FTDES) werden de eerste migranten zondag opgepakt en in het grensgebied gedumpt. Het ging om 48 migranten, onder wie twee hoogzwangere vrouwen.

Op een niet-geverifieerd filmpje dat online circuleert, is te zien hoe migranten gedwongen worden te scanderen: ‘Lang leve Tunesië.’ Het FTDES en andere maatschappelijke organisaties hebben de regering in Tunis om opheldering gevraagd.

Ziekenhuis meldt tientallen gewonden

Een ziekenhuis in Sfax maakte melding van tientallen gewonden, als gevolg van geweldincidenten in de stad. Veel migranten proberen de stad nu te verlaten en haasten zich naar het treinstation. ‘We zijn echt bang om hier te zijn, daarom willen we koste wat het kost Sfax verlaten’, zo zei een jonge Congolees tegen persbureau AFP.

Racistische incidenten zijn niet nieuw in Tunesië. In februari gaf de autocratische president Kaïs Saied een opruiende verklaring waarin hij het over ‘criminele hordes’ Afrikanen die deel uit zouden maken van een westerse samenzwering om de Tunesische bevolking te ‘vervangen’. In werkelijkheid vormen Afrikaanse immigranten in Tunesië nog 0,5 procent van de bevolking.

De verklaring was het startschot voor een golf van xenofoob geweld in het hele land. Ahlam Chemlali, een migratie-expert verbonden Deense Instituut voor Internationale Studies, noemde het land tegenover France24 een ‘snelkookpan.’ Tunesië is Libië voorbijgestreefd als het belangrijkste Noord-Afrikaanse transitland voor migranten uit landen als Kameroen, Ivoorkust en Tsjaad, maar wil het liefst zo snel mogelijk van die status af.

Impasse

Dinsdag herhaalde president Saied dat Tunesië koste wat kost geen doorvoerland mag worden voor migranten. Tegelijkertijd kampt zijn land met een zware economische crisis en sloot Tunis vorige maand een akkoord op hoofdlijnen met de Europese Unie. Financiële hulp (1 miljard euro, hoofdzakelijk leningen) komt daarbij in ruil voor het tegenhouden van migranten.

Door een tekort aan deviezen lukt het Tunesië nauwelijks nog tarwe te importeren, en dreigen tekorten te ontstaan. Niet voor het eerst stonden er afgelopen week rijen bij meerdere bakkerijen.

Voor Saied tekent zich, kortom, een impasse af. Een complicerende factor is dat er behalve sub-Saharanen ook veel Tunesiërs van eigen bodem op bootjes stappen. Vertrekken zien zij als een mensenrecht, en dus zal hij moeten kiezen wat hem meer waard is: het stoppen van migranten, of het behouden van de steun onder zijn eigen bevolking.