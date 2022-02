Spanningen Oekraïne lopen op door Russische oefening en mobilisatie separatisten

Een Oekraïense militair zaterdag in de regio Donetsk. Beeld REUTERS

Bij de Russische oefening werd de Zwarte Zeevloot ingezet, die zijn thuishaven heeft in de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 veroverde op Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin keek zaterdag samen met zijn Belarussische collega Aleksandr Loekasjenko vanuit het Kremlin hoe vanaf oorlogsschepen en onderzeeërs kruisraketten en een hypersonische raket werden gelanceerd.

Zaterdag zijn volgens een woordvoerder van een Oekraïense regeringspartij in Oost-Oekraïne een groep parlementariërs en buitenlandse journalisten onder vuur komen te liggen. Twee Oekraïense soldaten zouden zijn omgekomen door artillerievuur van separatisten, die aangestuurd en bewapend worden door Rusland. Het regeringsleger en de separatisten zijn sinds 2014 in Oost-Oekraïne verwikkeld in een oorlog die al meer dan 14.000 mensen het leven heeft gekost. Een staakt-het-vuren dat is ingesteld na vredebesprekingen in 2015 wordt vrijwel dagelijks geschonden.

Het Russische persbureau TASS zegt dat zaterdag net over de Russisch-Oekraïense grens in de regio Rostov een granaat neerkwam. Daarbij zouden geen slachtoffers zijn gevallen, maar uitgerekend in dat gebied verblijven vele duizenden evacués die vrijdag uit de steden Donetsk en Loehansk zijn vertrokken. Oekraïne ontkent dat er granaten zijn neergekomen in Rusland.

Noodtoestand

De autoriteiten in Rostov hebben de noodtoestand uitgeroepen wegens de toestroom van evacués. Die krijgen op bevel van Poetin zo’n 130 dollar, een bedrag dat gelijk staat aan de helft van het gemiddeld maandinkomen in Donbass. Eerder deelde Rusland 700.000 Russische paspoorten uit aan inwoners van Oost-Oekraïne.

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock heeft Oekraïne echter niets gedaan dat de massale evacuatie van burgers noodzakelijk maakt. Duitsland roept zijn burgers op Oekraïne te verlaten. Maandag stopt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa voorlopig met vluchten op Oekraïne. Ook de Navo haalt zijn personeel weg uit de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Twee separatistenleiders in Oost-Oekraïne riepen alle mannen op zich gereed te maken voor een oorlog. Volgens Denis Poesjilin, separatistenleider in Donetsk, is mobilisatie nodig wegens ‘directe dreigende agressie’ door het Oekraïense leger. Gevreesd wordt echter dat Rusland een incident in scène zal zetten als rechtvaardiging voor een invasie. Volgens persbureau Associated Press bleek uit de metadata van de video’s waarin de separatisten vrijdag de evacuatie hebben aangekondigd, dat die beelden al twee dagen van te voren waren opgenomen.

De Verenigde Staten hebben eerder gewaarschuwd dat desinformatie met van te voren gemaakte videobeelden kan worden gebruikt als aanleiding voor een Russische inval. Volgens de Amerikanen zou Poetin Kiev ‘binnen enkele dagen’ willen aanvallen.

‘Huurlingen’

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dymitro Koeleba zei op Twitter dat zijn regering ‘volledig is toegewijd aan een diplomatieke oplossing’ en dat Oekraïne niet achter het geweld in het oosten zit. Volgens onbevestigde berichten van Oekraïense regeringsbronnen zijn zaterdag ‘huurlingen’ gearriveerd in de door separatisten gecontroleerde gebieden, die uit zijn op ‘provocaties met het doel Oekraïne van verdere escalatie te beschuldigen’.

Litouwen is bezorgd dat Rusland na Oekraïne ook andere voormalige Sovjet-staten wil aanvallen en pleit voor een andere koers: het westen moet de verdediging van de Baltische staten en Polen versterken, in plaats van Rusland proberen met woorden af te houden van een aanval. Daarom vroeg de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis zaterdag om militaire steun en extra troepen tijdens een bezoek van de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin.

Toezeggingen daarover deed Austin niet: hij waarschuwde dat Poetin elk moment in Oekraïne kan toeslaan. Al ontkent Moskou stelselmatig dat een invasie ophanden is, Poetin heeft de Oekraïne aan drie kanten in de tang. Volgens Amerikaanse defensie-bronnen heeft de helft van de ruim 190.000 Russische manschappen inmiddels aanvalsposities dichterbij de Oekraïense grens ingenomen. Austin vergelijkt de Russische manoeuvres met die van een slang, die ‘zich uitrolt en in aanvalspositie opstelt’.

Daarom had de Amerikaanse regering de Oekraïense president Volodymyr Zelenski afgeraden naar de jaarlijkse Veiligheidsconferentie in München te komen. Zelenksi vloog toch heen en weer, volgens een regeringswoordvoerder omdat hij in München ‘concrete akkoorden over de levering van extra militaire en financiële steun’ verwacht. De veiligheidsconferentie stond vrijwel geheel in het teken van de spanningen met Rusland.

Nog steeds wordt geprobeerd een militair conflict met diplomatieke middelen af te wenden. Navo-hoofd Jens Stoltenberg heeft Moskou opnieuw gesprekken aangeboden over de Russische veiligheidseisen. Ruslands belangrijkste eisen zijn terugtrekking van Navo-troepen uit Oost-Europa en een toezegging dat Oekraïne nooit lid wordt van de Navo. Dit weekeinde staat een telefoongesprek tussen de Franse president Emmanuel Macron en Poetin op de agenda en volgende week ontmoeten de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar.