Spanningen in Noord-Ierland lopen op: Britse en Europese douaniers leggen werk in havens neer

De boot tussen Noord-Ierland en Schotland. Als onderdeel van het Brexitakkoord uit 2019 blijft Noord-Ierland deel uitmaken van de Europese interne markt. Beeld Getty Images

De zeegrens die het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in het Brexitakkoord waren overeengekomen was een manier om een historisch-beladen grens op het Ierse vasteland te vermijden. Tot woede van de Noordierse unionisten werd Noord-Ierland hier in feite losgekoppeld van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Zij voelden zich verraden door Boris Johnson. Naast emotionele bezwaren zijn er nu ook praktische: in de Noordierse supermarkten zijn minder spullen voor handen die in Engeland, Wales of Schotland zijn gemaakt.

Tijdens een verhoor bij een Lagerhuiscommissie beweerde de hoge Noordierse politiefunctionaris Mark McEwan vorige week dat er groeiende onvrede is binnen unionistische kringen, onvrede die zich door de lockdown nog niet naar de straten heeft verlegd. Zijn woorden werden eerder deze week bewaarheid toen op enkele muren in Belfast grimmige teksten verschenen aan het adres van beambten die Brexit-controles uitvoeren. Besloten werd om de controles op te schorten. De politie vermoedt dat de teksten het werk zijn van individuen, niet van paramilitaire organisaties.

De Democratic Unionist Party en een groep Britse Conservatieven willen het Noordierse protocol uit het Brexit-akkoord aanpassen of zelfs schrappen, zodat het vrij verkeer van goederen over de Ierse Zee wordt hersteld, iets dat onbespreekbaar is voor Brussel. Tevens is gesuggereerd om artikel-16 te gebruiken, een noodclausule waarmee de betrokken partijen unilateraal gemaakte afspraken kunnen omzeilen. De EU wilde deze noodmaatregel afgelopen vrijdag nemen om vaccin-exporten van Ierland naar het noorden tegen te gaan. In Unionistische kringen werd dit gezien als een ‘vijandige daad’.

Premier Johnson heeft de Noordieren toegezegd dat hun plek in het Verenigd Koninkrijk zal worden beschermd en versterkt. Hij stelde dat de EU het protocol heeft ondermijnd en extra zorgen heeft veroorzaakt in Noord-Ierland. Er komt nu overleg tussen zijn officieuze Brexit-minister Michael Gove en de verantwoordelijke eurocommissaris Maros Sefcovic. Ook de Noordierse leiders Arlene Foster en Michelle O’Neill praten mee. Foster heeft gezegd dat de regels zo pietluttig zijn dat zelfs tractoren en aardappelen aan de grens worden tegengehouden omdat er Britse aarde op zit.