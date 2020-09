Spanning loopt op tussen Turkije en Griekenland

De Griekse marine tijdens een militaire oefeningen in de wateren vlakbij Turkije. Beeld AP

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo probeert, vooralsnog vergeefs, de partijen technische afspraken te laten maken om escalatie te voorkomen. Vrijdag zei hij dat gesprekken daarover al begonnen waren, maar dat werd door Athene ontkend. De Griekse regering liet weten pas te willen praten als alle Turkse schepen de Griekse maritieme zone verlaten hebben.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan reageerde zondag getergd op de Griekse onwil. ‘Ze moeten de taal van de diplomatie begrijpen, óf ze zullen de pijnlijke gevolgen ondervinden’, zei hij. ‘Ze moeten begrijpen dat Turkije de politieke, economische en militaire macht heeft om de immorele landkaarten en documenten te verscheuren.’

Daarmee verwees Erdogan naar de territoriale claims van Griekenland en Cyprus in de oostelijke Middellandse Zee. Sinds daar grote gas- en olievoorraden zijn vastgesteld, en vooral sinds een door Griekenland geleid consortium die begin dit jaar actief is gaan exploreren, is de spanning sterk opgelopen.

Ramp

Bij het conflict zijn de afgelopen maanden steeds meer landen betrokken geraakt. Turkije sloot met Libië een - juridisch gezien buitensporig – akkoord over verdeling van de economische zeerechten. In reactie daarop – en geografisch gezien dwars erop - sloot Athene een soortgelijk akkoord met Egypte. Dat land is naast Griekenland, Italië, Israël, Jordanië en Cyprus lid van het consortium Gas Forum.

Toen Turkije in augustus het boorschip Oruç Reis de Middellandse Zee op stuurde, beveiligd door drie marineschepen, begon de Griekse marine militaire oefeningen in het gebied, bijgestaan door Cyprus. Inmiddels hebben Frankrijk, Italië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) marine-eenheden gestuurd om daaraan deel te nemen. ‘Een vonkje, hoe klein ook, kan leiden tot een ramp’, waarschuwde de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas, op pad als bemiddelaar, eind augustus. ‘Dit is met vuur spelen.’

De VS en Rusland lijken olie op het vuur te gooien. Vorige week deelde Washington mee een 33 jaar oud wapenembargo tegen Cyprus op te heffen. Dit zeer tegen de zin van Ankara, dat de afgescheiden Turkse Republiek Noord-Cyprus steunt. Rusland, zo deelde Turkije vrijdag mee, houdt vanaf dinsdag tot eind september marine-oefeningen in het gebied waar de Oruç Reis opereert. Daarbij zal met scherp worden geschoten.

Waarom Navo-lid Turkije een Russische oefening aankondigt is niet duidelijk. Moskou heeft tot nu niet echt partij gekozen in het geschil in de Middellandse Zee. Wel werken Rusland en Turkije de laatste jaren nauwer samen. En vermoedelijk laat Moskou niet de kans onbenut verdeeldheid te zaaien in het bondgenootschap.

De Europese Unie praat op 24 en 25 september over mogelijke sancties tegen Turkije. EU-voorzitter Charles Michel zei vrijdag dat de lidstaten een aanpak van ‘wortel en stok’ zullen bespreken om Turkije tot rede te brengen. In principe staat de EU in het conflict achter Griekenland en Cyprus.

Als de EU tot sancties besluit, zal Turkije mogelijk opnieuw ‘de poort naar Europa openen’, oftewel vluchtelingen massaal de Turkse grens over sturen, richting Europa. Woordvoerder Omer Celik van regeringspartij AKP zinspeelde daar vrijdag op. ‘Ik denk niet dat er sancties komen’, zei hij. ‘Want anders moet de Europese Unie niet verwachten dat we nog langer meewerken inzake de vluchtelingen.’