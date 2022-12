Spanning in Roermond: het reliekkistje gaat open, wat zit erin? De schedel van Dionysius de Kartuizer of toch niet?

Het reliekkistje is geopend. En dan? Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Dit is het moment suprême’, zegt Alphons Rikken van de Stichting Edmond Delhougne (voor genealogie en streekgeschiedenis) zaterdag in de Caroluskapel in Roermond. De gebeden zijn geweest en broeder Leo staat klaar om het houden reliekkistje met (wat iedereen hoopt) de schedel van Dionysius de Kartuizer, overleden in 1471, te openen.

Het zegel, dat eruit ziet als een rode strik om een cadeau, wordt verbroken. Daarna weerklinkt hamergeklop in de 14de eeuwse laatgotische kapel met rijkelijk versierd stucplafond in rococostijl. Genodigden uit Nederlands en Belgisch Limburg kijken reikhalzend toe wanneer Broeder Leo het dak van het kistje licht.

‘Kijk, daar zit wat in’, zegt iemand verwachtingsvol. Het ziet er vanaf een afstandje uit als de bovenkant van een kaal hoofd, glanzend in het licht. ‘Hij moet niet de schedel inslaan’, grapt een ander over de werkzaamheden van frater Leo in zijn lange monnikspij.

Dan treden geneticus Maarten Larmuseau en fysisch antropologe April Pijpelinckx aan. De Belgische wetenschappers doen blauwe handschoenen aan, en mondkapje en haarnetje op. Voorzichtig lichten zij de schedel uit het kistje en leggen hem op tafel. Ook halen ze een bundeltje papieren uit de reliekschrijn.

Orde der Kartuizers

Dionysius de Kartuizer werd omstreeks 1402 geboren als Denis van Leeuwen in Rijkel, een dorpje bij Sint-Truiden in België. Na zijn studie in Keulen trad hij toe tot de Orde der Kartuizers, een contemplatieve orde van monniken die zich wilden terugtrekken uit de wereld en sober en ascetisch als kluizenaar wilden leven. Hij woonde bijna zijn hele leven in het kartuizer klooster Bethlehem in Roermond (waarvan de Caroluskapel deel uitmaakte).

Tijdens zijn leven publiceerde Dionysius een grote hoeveelheid geschriften op het gebied van godgeleerdheid, filosofie, canoniek recht, mystiek en ascese. Behalve een ‘veelschrijver’ was hij ook raadgever van prelaten en vorsten, onder wie Filips de Goede. Vooral na zijn dood werd hij beroemd. Een Latijns gezegde uit de 16de eeuw luidde: ‘Wie Dionysius heeft gelezen, heeft alles gelezen.’

Daarna raakte hij enigszins in de vergetelheid. Hij is nooit heilig of zalig verklaard, vertelt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom Roermond, maar dat komt vooral omdat de kartuizer orde ‘zeer terughoudend’ is in heiligenverering. ‘Bij onze Lieve Heer is Dionysius zeker heilig’, grapt hij.

De hernieuwde interesse in de vergeten theoloog werd vorig jaar gewekt toen geneticus Larmuseau een mail kreeg van een familie Van Leeuwen die uit dezelfde regio komt als Dionysius. ‘Ze wilden weten: zijn wij verwant aan Denis van Leeuwen ofwel Dionysius de Kartuizer?’, aldus Larmuseau, die als dna-onderzoeker ooit betrokken was bij de moordzaak van Marianne Vaatstra en de vaderschapskwestie van voormalig koning Albert I in België.

In samenwerking met de stichting voor stamboomonderzoek Edmond Delhougne benaderde hij het bisdom Roermond met de vraag of het reliekkistje kon worden opengemaakt voor dna- en ander wetenschappelijk onderzoek op de stoffelijke resten. Een prettige bijkomstigheid van het onderzoeksproject is ook om meer bekendheid te geven aan Dionysius, die Larmuseau omschrijft als ‘een influencer uit de 15de eeuw’.

Hondenbot

De grote vraag die iedereen zaterdag in de Caroluskapel vlak voor de opening van het eenvoudige kistje bezighoudt: zit er wel een schedel in? De inhoud zou, blasfemisch gesproken, ook uit een hondenbot kunnen bestaan. Onduidelijk is ook wat er in 1986 is gebeurd, toen onder auspiciën van toenmalig bisschop Jo Gijsen de stoffelijke resten in een nieuw kistje zijn gestopt en zijn verplaatst van de Sint-Christoffel-kathedraal naar de Caroluskapel.

Daar worden ze sindsdien bewaard tussen de relieken van de zogenoemde ‘Martelaren van Roermond’: twaalf monniken uit het kartuizer klooster die samen met de secretaris van de bisschop in juli 1572 (dus ruim een eeuw na de dood van Dionysius) werden vermoord door de troepen van Willem van Oranje. Het bisdom heeft de archieven erop nagekeken, zegt plebaan-deken De Graaf Woutering. ‘Maar we hebben over dat transport in 1986 niets kunnen terugvinden.’

Reliekschrijn Dionysius wordt ontzegeld. Voor het openen nog een gebed en een zegen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Bent u niet zenuwachtig?’, wordt hem vooraf gevraagd. ‘Nee hoor’, antwoordt de geestelijke. ‘Wat er in het kistje zit, gaat nu beantwoord worden. Maar wat het ook is, dat doet niets af aan de grootheid van Dionysius de Kartuizer.’

Het is een schedel van een oudere man, zien de wetenschappers na een eerste snelle inspectie van de schedel. ‘Ik ben blij dat het klopt’, zegt Alphons Rikken van de genealogische stichting opgelucht. Aan de losse bovenkaak zit een tand ‘met cariës ofwel een gaatje’. Geneticus Larmuseau hoopt vooral uit die tand dna-sporen voor genealogisch onderzoek te kunnen halen.

Maar dan treedt kerkhistoricus Theo Thissen naar voren, die onderzoek deed naar de bibliotheek van de kartuizers en de geschriften van Dionysius. Hij is vooral geïnteresseerd in de zeven papieren die uit het kistje tevoorschijn zijn gekomen. Zes daarvan dateren uit de achttiende eeuw, ziet hij. Maar er is ook een afschrift van een brief in het Latijn, gedateerd april 1608. Het is moeilijk te lezen, zegt hij. ‘Maar ik maak er bij een eerste snelle blik uit op dat hier staat: u denkt dat dit de schedel van Dionysius de Kartuizer is, maar dat is het niet.’

Wat volgt is complete verwarring in de Caroluskapel. Het is geen grap, verzekert Thissen later. Maar hij haast zich wel te zeggen dat hij eerst de brief verder wil onderzoeken en ontcijferen om tot een eindoordeel te komen.