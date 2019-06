Spanning in Perzische golf loopt op na beschieting luchthaven Saoedi-Arabië door Houthi’s

Saoedi-Arabië heeft gezegd ‘passende maatregelen’ te treffen als antwoord op de aanslag en houdt Iran verantwoordelijk voor het leveren van de geavanceerde langeafstandswapens aan de Houthi’s. Hiermee dreigen de spanningen in de regio verder op te lopen en zou de ogenschijnlijke proxy-oorlog die Iran en Saoedi-Arabië al vier jaar voeren in Jemen, over kunnen gaan in een echte oorlog tussen beide landen.

De Saoediërs zouden volgens Jemenitische autoriteiten al enkele uren later hebben teruggeslagen met luchtaanvallen op Houthi-gebied in het noorden van Jemen, maar dit was woensdagavond nog niet officieel bevestigd.

De aanval op de luchthaven van Abha vond woensdag plaats enkele uren voordat de Japanse premier Shinzo Abe zou landen in de Iraanse hoofdstad Teheran. Het bezoek van Abe aan Iran, het eerste in veertig jaar, was juist bedoeld om te bemiddelen tussen Iran en de Verenigde Staten die Saoedi-Arabië steunen in de oorlog in Jemen. De relatie tussen de VS en Iran is het afgelopen jaar sterk verslechterd nadat president Trump vorig jaar uit het nucleaire akkoord met Iran was gestapt en daarna opnieuw economische sancties invoerde.

De Japanse premier Abe waarschuwde dat ‘de kans op een onbedoelde escalatie’ tussen Iran en de VS steeds groter wordt en dat een ‘militair conflict te allen tijde moet worden vermeden.’ Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel drong tijdens een ontmoeting met de kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten aan op ‘vreedzame oplossingen’ in de Perzische Golf.

De schade binnen de luchthaven na de aanval. Beeld AP

‘Vernietigend antwoord’

De Iraanse president Hassan Rohani zei in aanwezigheid van Abe ‘geen oorlog’ met de Verenigde Staten te zoeken maar wel een ‘vernietigend antwoord’ te zullen hebben als Iran wordt aangevallen. Volgens Rohani zou Japan graag door willen gaan met het kopen van Iraanse olie, maar zitten de Amerikaanse sancties in de weg. Japan, de EU en ook China en Rusland staan nog steeds achter de nucleaire overeenkomst met Iran en hebben de VS vergeefs geprobeerd van de sancties af te praten. Iran dreigt ondertussen weer nucleaire proeven te beginnen als de sancties niet van tafel gaan.

De afgelopen weken dreigde de relatie tussen de VS en Iran verder te escaleren toen Trump Iran ervan beschuldigde de Amerikanen in Irak te bedreigen en Saoedische olie-installaties te hebben aangevallen. Tot woede van Iran stuurde Trump hierop enkele oorlogsschepen en 1.500 extra militairen naar de regio ‘ter verdediging’. Iran heeft steeds ontkend achter de droneaanval op de olie-installaties te zitten, terwijl de Houthi’s in Jemen die wel hebben opgeëist.

Ook nu heeft Iran nog niet gereageerd op de beschuldiging van Saoedi-Arabië. De Saoedische regering zei woensdag in een verklaring dat de aanval op de luchthaven ‘bewijst dat de terroristen over nieuwe speciale wapens beschikken: de voortzetting van de praktijk van het Iraanse regime om grensoverschrijdend terrorisme te steunen en uit te voeren’.

Een woordvoerder van de Houthi’s in Jemen dreigde dat de groep elke luchthaven in Saoedi-Arabië zal aanvallen en dat er nog ‘grote verassingen’ wachten voor de komende dagen, zo meldt persbureau Reuters. De Houthi’s ontkennen dat zij marionetten van Iran zijn en dat de aanval op de luchthaven bedoeld is als antwoord op de ‘misdaden in Jemen’.

Saoedi-Arabië mengde zich in 2014 samen met de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog in Jemen om de regering van president Abdrabbuh Mansur Hadi terug in het zadel te helpen, die daarvoor uit de hoofdstad Sanaa was verdreven door de sjiitische Houthi-minderheid. De Saoedische bombardementen stuiten internationaal op veel weerstand vanwege de vele burgerslachtoffers.

De oorlog in Jemen heeft tienduizenden slachtoffers gemaakt en tweederde van de bevolking afhankelijk van voedsel- en andere hulp gemaakt. Daarmee is het de grootste humanitaire crisis in de wereld.