Spannende laatste uren klimaattop gaan in: lukt het de wereldleiders om tot een akkoord te komen?

De klimaattop in Sharm el-Sheikh loopt vrijdagmiddag formeel ten einde. Het wordt een hels karwei er nog een goed akkoord uit te slepen. VN-baas Guterres, die donderdag invloog, riep arm en rijk op te stoppen met ‘vingerwijzen’ en tot actie over te gaan.

Het zijn geen onderhandelaars in pak maar meer dan duizend kleurrijk uitgedoste activisten die donderdag de plenaire vergaderzaal Ramses op de VN-klimaattop in Sharm el-Sheikh bezetten. Vrouwen, jongeren, vakbondsleden en vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen eisen er met vlammende toespraken, applaus, gezang en voetgeroffel een sterke en rechtvaardige uitkomst van COP27. ‘Wij hebben macht’, roept een jonge activiste, ‘en wij zullen de wereld veranderen.’

Het is de vraag of de onderhandelaars in de belendende zalen het hebben gehoord. Daar werd geworsteld met een discussiestuk dat de Egyptische voorzitter, Sameh Shoukry, donderdag afleverde. Niet een concept-slotverklaring zoals die er normaal in dit stadium ligt, maar een rommelige tekst vol rare voorstellen en lege passages. Tot frustratie van de onderhandelaars van de Europese Unie, Canada en het Verenigd Koninkrijk, die bij Shoukry aan de bel trokken en hem te verstaan gaven dat deze COP niet mág mislukken – kom snel met een werkbare tekst dus.

Activisten bezetten donderdag de plenaire vergaderzaal op de VN-klimaattop in Sharm el-Sheikh. Beeld AP

Nu heeft Shoukry ook een enorme klus, want de verdeeldheid op de top is groot en de standpunten liggen ver uiteen. Wel lijkt het erop dat er overeenstemming is om het doel van Parijs, maximaal 1,5 graad opwarming in 2100, overeind te houden. Landen als China en India wilden dat loslaten. De G20 in Bali (mét China en India) sprak deze week echter steun uit voor het doel. Loslaten van de 1,5 graad zou het internationale klimaatbeleid een morele dreun hebben gegeven, al denken wetenschappers dat het doel al niet meer realistisch is.

Om de 1,5 graad in het vizier te houden moet er een enorm gat worden gedicht tussen de klimaatplannen van landen en de daadwerkelijke benodigde emissiereducties, maar daar zijn lang niet alle landen toe bereid. Een opsteker zou het zijn als deze COP eindelijk de fossiele brandstoffen de wacht zou aanzeggen. Vorig jaar in Glasgow is besloten kolen uit te faseren, maar dat werd door toedoen van China en India afgezwakt tot ‘afschalen’. Nu stelt India voor behalve kolen ook olie en gas af te schalen. De EU vindt dit een goed plan, maar dan moet er wel meer steun worden gevonden.

Klimaatcompensatie

Het grootste twistpunt is (zoals altijd) geld. Dat gaat in Sharm el-Sheikh vooral over klimaatcompensatie: steun voor kwetsbare landen die getroffen worden door klimaatrampen als droogte en overstromingen. Arme landen willen na dertig jaar soebatten dat er op deze COP eindelijk een besluit valt om hiervoor een speciaal schadefonds op te zetten. Ze dreigen een slotakkoord te blokkeren als dit er niet komt. ‘Alles minder dan het oprichten van een schadefonds op deze COP is verraad’, zei milieuminister Molwyn Joseph van Antigua en Barbuda vandaag.

Rijke landen wilden nooit aan klimaatcompensatie (ook loss and damage genoemd) uit vrees voor open-einderegelingen of aansprakelijkheid vanwege hun decennialange hoge uitstoot, maar er lijkt enige beweging te zijn. De EU zegt nu positief te staan tegenover klimaatcompensatie, zij het liever via bestaande kanalen, en mits ook China meedoet. Een smeermiddel in de onderhandelingen kunnen andere financiële toezeggingen zijn. Bijvoorbeeld om de 100 miljard dollar klimaatgeld per jaar die arme landen eerder is beloofd anders te verdelen: meer aan aanpassingen aan klimaatverandering, zoals de arme landen willen, en minder aan verduurzaming.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, met de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry donderdag op de klimaattop in Egypte. Beeld Nariman El-Mofty / AP

Het worden dus een spannende 24 uur in de hallen van de COP. De verwachting is dat de onderhandelaars aansturen op een compromis waarbij steun voor meer klimaatambitie van arme landen wordt uitgeruild tegen een toezegging van de rijke landen over klimaatcompensatie. Die zouden dan steun uitspreken voor een principebesluit over de oprichting van een schadefonds, waarvan de details komende jaren worden uitgewerkt. In EU-kringen denkt men dat zo’n benadering kansrijk kan zijn.

In de wandelgangen wordt niettemin verwacht dat de onderhandelingen niet voor vrijdagavond zijn afgerond. Er is grote kans dat ze doorgaan tot in de kleine uurtjes, met een uitloop naar zaterdag, zegt een insider. Maar één ding is zeker: falen is geen optie. Dat zei ook VN-baas Antonio Guterres, die donderdag invloog vanuit Bali. Hij zag een ‘vertrouwenscrisis’ tussen arm en rijk, riep op te stoppen met ‘vingerwijzen’ en tot actie over te gaan. Als landen elkaar de schuld blijven geven van wat er misgaat, is dat ‘een recept voor wederzijds verzekerde vernietiging’.

En wat als er toch geen akkoord over klimaatcompensatie komt? Dan stappen arme landen naar het Internationaal Hof van Justitie om te bepleiten dat rijke landen met een grote uitstoot de plicht hebben om de rechten van huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Ze willen een VN-resolutie hiertoe voorleggen aan de algemene vergadering van de VN, kondigde Ralph Regenvanu, de milieuminister van Vanuatu, donderdag aan.