Spanje wijzigt standpunt over Westelijke Sahara, diplomatieke relatie met Marokko ontdooit

In inwoner van de Westelijke Sahara bij een school in Bir Lahlou. Separatisten strijden er al sinds 1975 voor een onafhankelijke staat. Beeld AP

Voor het eerst schaart Madrid zich achter plannen van Rabat voor een grotere zeggenschap over de Westelijke Sahara, waar separatisten zich al jarenlang verzetten tegen de Marokkaanse aanwezigheid. Die stap markeert ‘een nieuwe fase’ in de betrekkingen met Marokko, zo verklaarden de Spaanse autoriteiten enthousiast. Marokko liet weten blij te zijn met de ‘constructieve toezeggingen’ van Spanje.

Tot dusverre koos Spanje ervoor neutraal te blijven in de ruzie om de Westelijke Sahara, een voormalige kolonie van het land. Volgens de VN is het gebied geen soevereine staat, maar evenmin een onderdeel van Marokko – de Westelijke Sahara is in feite een stiefkind van de internationale gemeenschap.

Lang niet iedereen reageert opgetogen op de Spaanse koerswijziging. Separatistenbeweging Polisario, die zegt op te komen voor zelfbeschikking van de bevolkingsgroep die van oudsher in de Westelijke Sahara leeft, noemt het een ‘ernstige fout’. Spanje krijgt ook stevige kritiek van Algerije, dat een beroerde relatie met buurland Marokko heeft en volop steun verschaft aan Polisario. Uit protest heeft Algerije zijn ambassadeur teruggeroepen uit Spanje.

Marokko wil autonomie, separatisten willen onafhankelijkheid

De kiem voor veel van het geruzie werd gelegd in 1975, toen Spanje vertrok uit de Westelijke Sahara en Marokko besloot het gebied voor een groot deel in te nemen. Na vijftien jaar van gewapende strijd sloten Polisario en Marokko formeel een wapenstilstand. Polisario eist sindsdien dat de half miljoen inwoners van de Westelijke Sahara per referendum mogen beslissen over hun volkenrechtelijke status, een opzet waar de VN zich eerder ook voorstander van toonden. De plannen van Marokko daarentegen, die nu dus op instemming van Spanje kunnen rekenen, voorzien hoogstens in een autonome status binnen het Marokkaanse koninkrijk.

Polisario heeft het tij niet mee. In 2020 sprak de Amerikaanse president Trump zich al uit voor meer Marokkaanse controle over de Westelijke Sahara, een stellingname die onveranderd is gebleven onder president Biden (Trump kreeg in ruil hiervoor Marokko zo ver om toenadering te zoeken tot Israël). Binnen de EU heeft Frankrijk zich eerder al ontvankelijk getoond voor Marokko’s opvattingen over de Westelijke Sahara.

Clandestiene migratie speelt rol bij beleidswijziging Spanje

Spanje hoopt met de steun aan Marokko hulp te krijgen bij het tegengaan van clandestiene immigratie, zo lijkt het. Dit thema droeg vorig jaar bij aan een ernstige verslechtering van de banden tussen Madrid en Rabat: duizenden migranten bestormden de aan Marokko grenzende Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spanje liet Marokko de migranten doelbewust gaan, als ‘pressiemiddel’ richting Madrid. Bij de aankondiging van de toenadering tot Marokko zei de Spaanse regering graag samen te gaan werken aan ‘wederzijdse’ doelstellingen, vooral bij het beheersen van de migratie rond de Middellandse Zee.

Het akkoord lijkt wel spanningen op te leveren binnen het linkse kabinet van de Spaanse premier Pedro Sánchez: zijn vice-premier Yolanda Díaz, van de socialistische partij Podemos, zegt op Twitter dat zij de belangen van het Sahrawi-volk in de Westelijke Sahara zal blijven ‘verdedigen’.