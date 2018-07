Spanje vraagt niet langer om uitlevering Puigdemont na weigering van Duitsland

Daarom trok het Hooggerechtshof het aanhoudingsbevel donderdag in, net als dat tegen vijf andere gevluchte Catalaanse politici. De Catalanen worden wel aangehouden als ze voet zetten op Spaanse bodem.

De Spaanse rechter Llarena verwijt de Duitse rechtbank een ‘gebrek aan inzet’, aangezien de daden van Puigdemont volgens hem ‘de Spaanse constitutionele orde hadden kunnen verpulveren’. Hij vindt ook dat de Duitsers hun boekje te buiten zijn gegaan door de zaak inhoudelijk te beoordelen.

Niet voldoende geweld

Een Duitse rechtbank bepaalde vorige week dat tijdens het Catalaanse onafhankelijkheidsproces niet voldoende geweld is gebruikt om te kunnen spreken van rebellie, een misdrijf waarop maximaal 30 jaar gevangenisstraf staat. Wel was het toelaatbaar geacht Puigdemont te berechten voor het gebruik van publiek geld voor het organiseren van zijn onafhankelijkheidsreferendum.

Het besluit werd door Puigdemont en zijn medestanders gevierd als een overwinning. Dit was voor hen het bewijs dat ze in Spanje onevenredig hard worden aangepakt.

Verboden referendum

Puigdemont en zijn kabinet organiseerden in het najaar van 2017 een onafhankelijkheidsreferendum, ook al had het Spaanse Grondwettelijk Hof hen dat verboden. Op de dag van de stemming werden stembussen in beslag genomen en werden kiezers hardhandig weggeslagen bij de stemlokalen. Van een legitieme volksraadpleging was geen sprake, maar toch riep het Catalaanse parlement op basis hiervan een onafhankelijke republiek uit.

De Catalaanse ex-premier week uit naar België. Toen hij op doortocht was in Duitsland, werd hij aangehouden.

De Catalaanse politici die zichzelf hebben aangegeven bij justitie, worden wel nog steeds vervolgd voor rebellie. Deze groep politici, onder wie ex-vicepremier Oriol Junqueras, zit al maanden in voorlopige hechtenis. Ze werden onlangs overgeplaatst naar gevangenissen in Catalonië: een geste van de nieuwe linkse regering.