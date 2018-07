Spanje scherpt wetgeving rondom verkrachting aan

In Spanje wordt de wetgeving rondom verkrachting en aanranding aangescherpt. Dat heeft de Spaanse minister-president Pedro Sanchez aan het parlement medegedeeld. Seks zonder expliciete instemming wordt in de nieuwe wet aangemerkt als verkrachting: 'alleen ja betekent ja'.

Het wetsvoorstel komt vlak nadat vijf mannen werden vrijgesproken van verkrachting, nadat zij in 2016 tijdens de festiviteiten rondom de wereldberoemde stierengevechten in Pamplona een 18-jarige vrouw hadden verkracht. Ze werden wel schuldig bevonden aan seksueel misbruik en kregen negen jaar cel. De aanklager had 23 jaar geëist voor verkrachting.

Deze uitspraak zorgde in Spanje voor woede en inwoners gingen de straat op om te protesteren. Zowel de vijf mannen als de vrouw hebben aangekondigd in beroep te gaan om tegenovergestelde redenen: het vijftal wil lagere straffen, de advocaten die de vrouw vertegenwoordigen vinden dat zij juist meer straf hadden moeten krijgen. Op videobeelden gemaakt op de avond van de aanval is te zien hoe het vijftal de vrouw meeneemt naar een kelder. Een paar mannen filmden de verkrachting met hun telefoons.

‘Ter verduidelijking, dames en heren, als ze nee zeggen betekent dat nee, en als ze geen ja zeggen, betekent dat ook nee’, zei Sanchez tegen het parlement over de nieuwe wet, die vorige week al werd aangekondigd door vicepresident Carmen Calvo, tevens minister van Gelijkheid in het kabinet. Volgens Calvo garandeert de ‘alleen ja betekent ja’-aanpak de ‘autonomie, vrijheid en respect voor mensen die bij hun seksualiteit hoort’.

Een soortgelijke wet werd op 1 juli in Zweden aangenomen. In deze wet staat dat een persoon verbaal of fysiek met seks moet instemmen. Aanklagers hoeven hierdoor niet langer te bewijzen er dat er geweld in het spel was, of dat het slachtoffer zich in een kwetsbare positie bevond. De huidige wet in Spanje zegt dat aanranding niet gepaard hoeft te gaan met geweld of intimidatie, terwijl dat bij verkrachting wel het geval is.