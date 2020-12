Spanje op weg naar legale euthanasie

Bij het Congres van Afgevaardigden vieren Spanjaarden de goedkeuring van de nieuwe wet. Beeld EPA

Na goedkeuring door de Spaanse Eerste Kamer kan er op zijn vroegst in het voorjaar van 2021 met de wet worden ingestemd. Voor de uitvoering kijkt Spanje naar de praktijk in andere Europese landen - Spanje wordt na Nederland, België en Luxemburg de vierde Europese lidstaat die euthanasie uit de criminele hoek haalt. Nu is hulp bij levensbeëindiging nog strafbaar met maximaal tien jaar celstraf, maar 84% procent van de Spanjaarden is volgens opiniepeilingen uit 2018 voor legalisering.

Dat draagvlak is mede ontstaan door The Sea Inside, een op ware gebeurtenissen gebaseerde film uit 2004. De film gaat over een verlamde zeeman, die 28 jaar campagne voerde voor het recht op geassisteerde suïcide.

De film zette het onderwerp hoog op de politieke agenda in het overwegend katholieke Spanje, maar de wetswijziging werd twee keer van tafel geveegd onder druk van conservatieve partijen en vooral de katholieke kerk. Onder de huidige linkse regering boeken de voorstanders van het recht op een zelfgekozen levenseinde wel vooruitgang.

De Spaanse Bisschopsconferentie blijft zich echter verzetten, gesteund door het Vaticaan. Rome trekt fel van leer tegen het wetsvoorstel, omdat euthanasie en begeleiding bij suïcide volgens het Vaticaan ‘in elke situatie en onder alle omstandigheden een kwaadaardige daad’ is. Ook de medische beroepsgroep heeft zorgen over legalisering van euthanasie en zelfdoding met assistentie, omdat artsen vrezen dat de nieuwe wet hen verplicht stelt iemand te helpen met sterven.