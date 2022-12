‘Spanje - Marokko: achtste finale waar de twee ploegen het meest aan elkaar gewaagd zijn’

De Spaanse verdediger Rodri tijdens de training van gisteren ter voorbereiding op de achtste finale tegen Marokko. Beeld AP

Dag Dion, is de rivaliteit tussen Spanje en Marokko vergelijkbaar met die tussen Nederland en Duitsland?

‘Dat niet, omdat de Spaanse en Marokkaanse voetbalploegen historisch gezien minder aan elkaar gewaagd zijn dan Nederland en Duitsland. Maar ze zijn ook niet zulke goede buren als Nederland en Duitsland, er zijn regelmatig diplomatieke en territoriale conflicten. Spanje vindt bijvoorbeeld dat Marokko niet altijd genoeg doet om illegale migranten tegen te houden.

‘Daarnaast zijn er twee Spaanse steden, Ceuta en Melilla, die aan de overkant van de Straat van Gibraltar liggen en die Marokko claimt. Anderhalf jaar geleden was er een diplomatiek conflict rond de Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie waar Marokko ook aanspraak op maakt. De Marokkaanse regering was boos dat een militaire leider van de Westelijke Sahara in een Spaans ziekenhuis was opgevangen. Als reactie zetten de Marokkanen de grensposten richting Ceuta open, wat leidde tot een toestroom van tienduizend migranten.

‘Sindsdien zijn de onderlinge verhoudingen verbeterd, maar het blijft een tumultueuze relatie waar niet alles altijd goed gaat. Ze liggen naast elkaar en zullen zich wel tot elkaar moeten verhouden. Ook omdat er zo’n 900 duizend mensen van Marokkaanse afkomst in Spanje wonen. Sommige spelers van het Marokkaanse elftal, zoals verdediger Achraf Hakimi, zijn in Spanje geboren.’

In Nederland en België brak er na de vorige twee wedstrijden onrust uit onder Marokkaanse supporters. Vreest men daar in Spanje ook voor?

‘Ja, die vrees hoor en lees je overal. Er is vandaag ook meer politie op de been in de grote steden. Bij de vorige wedstrijden was er trouwens wel wat onrust, maar niet in de mate zoals je die in Nederland en België zag. Nu spelen Spanje en Marokko tegen elkaar, en moet een van de twee ploegen dus naar huis. De vraag is hoe de supporters daarop gaan reageren. Hooligangroepen in Madrid en Valencia hebben al gewaarschuwd dat ze de straten van hun stad zullen beschermen.’

Dan naar het voetbal. Spanje speelde in de eerste wedstrijden sterk maar verloor daarna van Japan. Hoe is de stemming nu?

‘Na die eerste twee wedstrijden was het hosanna, Spanje was de best voetballende ploeg van het WK. Het verlies tegen Japan was daarom een tegenvaller, die tot meer druk op de ploeg leidde. Bondscoach Luis Enrique trekt zich daar weinig van aan, hij houdt vast aan zijn tactiek van zorgvuldig opbouwen. Terwijl dat ze tegen Japan juist in de problemen bracht. Sommige journalisten vragen zich af of Spanje de bal niet wat vaker gewoon naar voren zou moeten rossen.

‘Enrique’s reactie daarop is vergelijkbaar met die van Louis van Gaal, onder wie hij ooit speelde. Hij vindt dat de media altijd negatief zijn, en zich richten op de tien slechte minuten in plaats van de tachtig goede. Het enige verschil met Nederland is dat de Spaanse media zich afvragen of hun ploeg niet iets te veel probeert te voetballen, in Nederland is dat juist andersom.’

Dan het succes van Marokko, waar komt dat vandaan?

‘In Marokko wist men al wel dat ze een goede ploeg hebben. Spelers als Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en keeper Yassine Bounou zouden bij Oranje ook in de basis staan. Het probleem was dat er lang onrust rond de ploeg hing. Met de nieuwe coach Walid Regragui is dat eindelijk verleden tijd, en doet de ploeg het meteen goed. Ze zijn de revelatie van dit toernooi.

‘Regragui’s prestatie is des te indrukwekkender omdat de meerderheid van de selectie, veertien spelers, niet in Marokko is geboren. Sommigen van hen, zoals Ziyech, spreken niet eens Arabisch. Er is geen gedeelde taal in de ploeg. De opmaak van de selectie sluit trouwens wel aan bij hoe Marokko zichzelf wil presenteren naar het buitenland. Marokkanen die in het buitenland wonen heten ‘wereldmarokkanen’, de staat onderhoudt warme banden met hen. Die wereldmarokkanen sturen geld terug naar Marokko, en leveren dus ook een belangrijke bijdrage aan het nationale voetbalelftal. Zo ziet Marokko zichzelf graag: als een natie die niet begrensd is door landsgrenzen.’

En de hamvraag, hoe veel gaat het worden vanmiddag?

‘Ik heb in mijn voetbalpoule volgens mij een kleine overwinning voor Spanje voorspeld, 2-1. Spanje is de betere ploeg, maar ook hier beseft men dat dit mogelijk de achtste finale is waar de twee ploegen het meest aan elkaar gewaagd zijn.’