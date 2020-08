Spanje mag dan op oranje staan, er staat geen rij bij de teststraat op Schiphol

Reizigers bij de teststraat op Schiphol. Testen wordt bij aankomst aangeraden, maar is niet verplicht. Beeld ANP

Gehuld in een wit hesje geeft een man van middelbare leeftijd aanwijzingen aan de eerste passagiers die met een vroege ochtendvlucht in Nederland zijn aangekomen. De vrijwilliger van het Rode Kruis probeert zoveel mogelijk mensen naar de teststraat te krijgen: ‘Waar komt u vandaan? Spanje? De teststaat is bij aankomsthal drie. Ook zonder klachten zou ik het gewoon doen.’

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag het reisadvies voor een aantal populaire vakantiebestemmingen flink aangescherpt. Voor heel Spanje en delen van Frankrijk, zoals Nice en Montpellier, wordt geadviseerd om alleen te reizen wanneer het echt noodzakelijk is. Dit komt door het toenemende aantal coronabesmettingen in deze gebieden. Reizigers die uit deze ‘oranje gebieden’ terugkomen, worden dringend verzocht om tien dagen in quarantaine te gaan.

‘Meer dan logisch’, zegt Susanne van Houdt, terwijl ze de aankomsthal verlaat. Met haar partner is ze vanochtend om 5.00 uur teruggevlogen vanuit Bilbao. ‘We hebben een heerlijke vakantie gehad, maar ze gaan daar heel anders met de regels om. Er zijn dan wel veel mondkapjes, maar veel Spanjaarden omhelzen elkaar gewoon.’

Effectief

Zich laten testen op Schiphol doet van Houdt echter niet: ‘We hebben beide geen klachten en ik heb gehoord dat de testen dan niet altijd even effectief zijn. We blijven de komende dagen gewoon binnen. Zodra we ergens last van krijgen, bellen we de GGD.’

Van Houdt is niet de enige die een coronatest op Schiphol laat schieten. Bij de teststraat staat nauwelijks een rij. Veel extra drukte verwacht de veiligheidsregio Kennemerland niet, omdat er relatief weinig vliegverkeer is vandaag.

Volgens Maurice Meijer, persvoorlichter van de veiligheidsregio en tevens vrijwillige brandweerman op de luchthaven, zijn er verschillende redenen waarom passagiers zich niet laten testen: ‘Mensen zijn moe als ze terugkomen van een lange reis, waardoor ze geen zin hebben. Anderen vinden het een beetje eng of gewoon onzin.’

Quarantaine

Meijer hoopt wel dat zoveel mogelijk mensen de teststraat vinden, maar dat is volgens hem niet het belangrijkste: ‘Het is meer een extra mogelijkheid om te voorkomen dat je het virus zich verspreidt. Die thuisquarantaine moet nog steeds leidend zijn, want je kan het virus pas laat hebben opgelopen.’

Of iedereen daadwerkelijk in quarantaine gaat, is volgens Meijer onmogelijk te controleren. Op Schiphol zijn de passagiers die maandagochtend bereid zijn met de Volkskrant te praten, in ieder geval bewust van het belang van de quarantaine. Een aantal passagiers dat zich heeft laten testen op corona, zegt de komende tien dagen alsnog binnen te blijven. ‘Het was zo druk in Nice, je weet maar nooit of je besmet bent’, zegt Joshua Stolkenborg.

Aan het eind van de teststraat staat de Zuid-Afrikaan Haaike van Merwe nog bij te komen van zijn coronatest: ‘Ik wist niet dat ze dat ding zo ver in mijn neus deden’, zegt hij lachend. Na acht maanden in Spanje blijft ook hij de komende tien dagen alleen in zijn kamer van The Student Hotel. ‘Ik heb nergens last van hoor, maar je doet het toch vooral voor de veiligheid van anderen.’ Dan kijkt hij bedenkelijk voor zich uit. ‘Nou ja, en mijn baas met corona-angst wil mij de komende dagen echt niet op werk zien.’