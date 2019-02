Spanje in april weer naar de stembus om eind te maken aan politieke crisis

De sociaal-democratische premier Sánchez in het parlement. Beeld AP

Sánchez, die een minderheidsregering leidt, schreef de verkiezingen uit voor 28 april. ‘Ik stond voor de keuze tussen niets doen en doorgaan met deze begroting of de Spanjaarden hun zegje te laten doen’, aldus de premier in een toespraak tot het land. ‘Ik kies voor het laatste.’

Peilingen laten echter zien dat opnieuw geen enkele partij een meerderheid zal behalen om alleen te regeren. Het worden de derde verkiezingen in vier jaar. Het politieke landschap, dat jaren werd gedomineerd door twee partijen, is de laatste jaren steeds meer gefragmenteerd. Door de opkomst van Podemos, een partij die zich tegen de gevestigde orde keert, en de centrum-rechtse Ciudadanos is het moeilijker geworden een stabiele regering te vormen.

De PSOE van Sánchez gaat al weken aan kop in de peilingen met zo’n 24 procent. Maar Podemos, die zich keert tegen bezuinigingen, dreigt niet genoeg zetels te halen om een regering met de sociaal-democraten mogelijk te maken. De PSOE heeft nu 84 van de 350 zetels in het parlement.

Ciudadanos gaat mogelijk een cruciale rol spelen. Die partij staat straks wellicht voor de keuze om een rechtse regering mogelijk te maken met de conservatieve Volkspartij (PP) en het uiterst rechtse Vox, of een centrum-linkse coalitie met de PSOE en Podemos. In de peilingen volgen de PP van oppositieleider Pablo Casados en Ciudadanos vlak na de sociaal-democraten.

Een demonstratie van de centrumrechtse oppositie zondag in Madrid tegen de minderheidsregering van premier Sánchez. Beeld REUTERS

Wantrouwen

Sánchez regeerde pas sinds juni 2018. Hij vormde een minderheidsregering nadat premier Rajoy een motie van wantrouwen niet overleefde. De PP-leider werd achtervolgd door een corruptieschandaal en boette flink aan populariteit in door zijn strenge bezuinigingsbeleid.

Sánchez was afhankelijk van regionale en kleine partijen om te regeren en dat werd hem woensdag uiteindelijk fataal. Omdat hij niet wilde praten over zelfstandigheid van Catalonië, trokken de Catalaanse partijen hun steun in en stemden zij met de oppositie tegen het begrotingsplan voor 2019.

De laatste parlementsverkiezingen waren in 2015. Nadat de eerste gang naar de stembus in dat jaar niet leidde tot de vorming van een regering, moesten de kiezers maanden later opnieuw gaan stemmen. Premier Rajoy kon toen pas een regering vormen nadat hij op het laatste moment de steun van Ciudadanos had gekregen. De PSOE onthield zich vervolgens van stemming in het parlement waarna Rajoy weer kon gaan regeren.