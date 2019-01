Spanje houdt hart vast voor peuter die zondag in 100 meter diepe put viel – kan hij nog worden gered?

Het kind was zondag met zijn ouders in een buitenhuisje van de familie in de buurt van Málaga. Terwijl zijn ouders paella maakten, speelde hij buiten met zijn neefje. Plotseling verdween hij toen in het gat. Dat gat, dat maar een doorsnede heeft van 20 tot 25 centimeter, was vorige maand uitgeboord om water te zoeken. Het was niet afgezet of gemarkeerd, zoals volgens de regels wel had gemoeten.

Totalán, waar de peuter in de put verdween, ligt ten noordoosten van Málaga. Beeld de Volkskrant

Volgens zijn ouders hoorden ze Yulen eerst nog huilen, en werd het daarna stil. De brandweer liet maandag een sonde met een camera in het gat zakken. Op 78 meter werden een snoepzakje en een beker gevonden, dingen die het jongetje bij zich had. Van de peuter zelf was nog geen spoor. De sonde kon niet verder afdalen, omdat hij op een harde laag stuitte.

Nieuwe put

De reddingsdiensten werken inmiddels koortsachtig om het jongetje op een andere manier te bereiken. Ze zuigen de aarde weg die de doorgang naar de bodem van het gat belemmert. Ook boren ze vlak naast de schacht een nieuwe put met een doorsnede van 1,5 meter. Daarin zou dan wel iemand kunnen afdalen. En er wordt sinds dinsdagochtend ingezet op het uitgraven van een zijtunnel die een eind verderop in de helling begint. ‘Dat is de meest werkbare, snelle en veilige optie’, lichtte een afgevaardigde van de Spaanse regering toe. Het afgraven van de hele heuvel, een idee dat eerder nog op tafel lag, is afgeschoten. Meer dan honderd mensen werken mee aan de redding van de peuter.

Beeld de Volkskrant

De Spaanse media volgen de reddingsoperatie met argusogen. Het ochtendjournaal opende ermee en alle media houden een liveblog bij. Koningin Letizia belde, ‘ook in haar hoedanigheid als moeder’, met de burgemeester van het dorp om de ouders een hart onder de riem te steken. Het tragische voorval krijgt net zo veel aandacht als die andere gebeurtenis die zich dinsdag in Andalusië voordeed: het aantreden van de nieuwe regiopresident van rechtse snit, na decennia van links bestuur.