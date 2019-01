Spanje haalt Italië in als topbestemming voor migranten die de Middellandse Zee oversteken

Spanje is Italië gepasseerd als favoriete bestemming van migranten die de Middellandse Zee oversteken naar Europa. Dat gebeurde zelfs ruimschoots. In Spanje kwamen vorig jaar tweeënhalf maal zoveel migranten aan als in Italië, zo blijkt uit cijfers van Frontex, het Europees agentschap voor beheer van de buitengrenzen van de EU.

Het aantal nieuwe migranten in Spanje verdubbelde tot 57 duizend, het aantal in Italië daalde in vergelijking met 2017 met 80 procent, tot 23 duizend. Dat is het laagste aantal sinds 2012. De Italiaanse regering heeft strengere maatregelen getroffen om mensen uit Afrika ervan te weerhouden de oversteek te wagen.

In heel Europa kwamen vorig jaar 150 duizend mensen aan via ongereguleerde migratie. Dat was een kwart minder dan in 2017 en het laagste aantal in vijf jaar. De piek lag in 2015, toen meer dan een miljoen personen Europa binnenkwamen.

De migratie via de zogenoemde oostelijke mediterrane route, via Griekenland en Cyprus, nam vorig jaar toe tot 56 duizend. De meeste van deze migranten komen uit Afghanistan, Syrië en Irak.

Italiaans verzet

In Italië neemt het verzet tegen het restrictieve beleid van de nieuwe populistische regering toe. Diverse prominente burgemeesters, onder wie die van Milaan, Florence, Bari, Palermo en Napels, hebben de handen ineengeslagen tegen de strenge aanpak van de rechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

De burgemeesters van Bari en Palermo hebben zich bereid verklaard hun havens open te stellen voor de geblokkeerde schepen van Duitse hulporganisaties met geredde migranten. Dit in navolging van burgemeester Luigi de Magistris van Napels, die dit aanbod donderdag al deed.

De twee schepen van de Duitse organisaties Sea-Watch en Sea-Eye, met in totaal 49 vluchtelingen aan boord, dobberen rond op de Middellandse Zee omdat geen van de omringende landen de migranten wil opnemen. De Sea-Watch 3 vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu bij Malta. Vrijdag zijn schepen van andere ngo’s vanuit Malta begonnen om het schip na twee weken op zee van nieuw voedsel te voorzien.

Een van de opvarenden van de Sea-Watch 3 sprong vrijdag overboord, het ijskoude water van de ruwe zee in, in een poging zwemmend de kust van Malta te bereiken. De Libische man werd spoedig met een bootje van de Duitse hulporganisatie uit het water opgepikt.

Onmenselijke wetten

De Italiaanse burgemeesters verzetten zich tegen het hele pakket maatregelen van minister Salvini. Diens controversiële immigratiewet, eind november aangenomen, maakt onder meer het uitwijzen van migranten makkelijker. Volgens critici worden de sociale voorzieningen voor migranten beperkt en worden zij gedwongen tot illegaliteit.

Burgemeester Leoluca Orlando van Palermo kondigde aan dat hij de wet niet zal toepassen. ‘Het is geen kwestie van migranten of open havens voor iedereen, het is een kwestie van mensenrechten en burgerrechten voor iedereen, schreef Orlando op Facebook. ‘Alle regimes in de geschiedenis zijn altijd begonnen met onmenselijke raciale wetten, vermomd als veiligheidswetten.’