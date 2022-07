Spanje en Brazilië rapporteren eerste doden apenpokken buiten Afrika, steden in VS wapenen zich tegen virus

Een man wordt ingeënt tegen apenpokken in Barcelona, Spanje. Beeld AP

In Brazilië overleed een 41-jarige man die, volgens het ministerie van Volksgezondheid van het land, andere onderliggende aandoeningen had zoals een verzwakt immuunsysteem waardoor zijn toestand snel verslechterde. Hij zou uiteindelijk op de intensive care zijn overleden. De Spaanse autoriteiten hebben nog geen verdere informatie gegeven over de overleden persoon.

Spanje en Brazilië behoren tot de landen die relatief het zwaarst getroffen worden door het apenpokkenvirus met respectievelijk 4.298 en ruim 5.000 vastgestelde gevallen. In Spanje kwamen tot nu toe 120 mensen in het ziekenhuis terecht na een besmetting met het virus.

Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus mild. Besmette personen krijgen vaak griepverschijnselen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Na enkele dagen ontstaan bij veel patiënten kleine blaasjes op de huid. De ziekte kan volgens deskundigen wel gevaarlijk zijn voor kinderen en mensen met een zwakke gezondheid of verzwakt immuunsysteem.

Sinds mei dit jaar verspreidt het apenpokkenvirus zich over de wereld, inmiddels is het geconstateerd in zeker 71 landen waar het oorspronkelijk niet voorkomt. Normaal gesproken gaat het virus vooral rond in West- en Midden-Afrika. Tot nu toe kwamen alle doden als gevolg van apenpokken uit dat gebied.

De snelle verspreiding was voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorige week reden om het apenpokkenvirus uit te roepen tot een gevaar voor de internationale volksgezondheid. Voor het virus geldt sindsdien het hoogste waarschuwingsniveau. Dat betekent niet dat het virus zelf uitzonderlijk gevaarlijk is, de WHO wil voor een signaal afgeven dat de uitbraak serieus moet worden genomen en maatregelen vereist zijn.

Noodtoestand

Autoriteiten in de Verenigde Staten zetten deze week vergelijkbare stappen. De staat New York riep apenpokken uit tot een direct gevaar voor de volksgezondheid waardoor lokale gezondheidsorganisaties een beroep kunnen doen op extra overheidssteun om het virus aan te pakken.

San Francisco riep donderdag de noodtoestand uit om apenpokken te bestrijden. De stad zet vooral in op preventie en heeft inmiddels 8.200 doses van een vaccin dat bedoeld is om een besmetting met het virus tegen te gaan.

Apenpokken is geen geslachtsziekte, men loopt het op door huid-op-huid contact en iedereen kan het krijgen, maar momenteel gaat het vooral rond binnen de homoscene. De preventieve acties richten zich daarom vrijwel over ter wereld vooral op mannen die seks hebben met andere mannen.

In Nederland kunnen 32 duizend mannen die geregeld seksuele contacten hebben met andere mannen sinds maandag een inenting krijgen met het Imnavex-vaccin. Dat vaccin is weliswaar niet specifiek bedoeld voor het virus maar men neemt aan dat het ook effectief is tegen apenpokken.