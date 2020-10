‘Spanjaarden volgen de maatregelen netjes, maar om acht uur ‘s avonds al uit eten gaat te ver’

Terwijl de verschillende bestuurslagen in Spanje elkaar in de haren vliegen over de coronamaatregelen, vragen restaurants zich af of ze nog wel diner moeten serveren als de gasten na 22.00 uur geen eten meer mogen bestellen. ‘Een Spanjaard gaat om acht uur ‘s avonds echt nog niet eten’, vertelt correspondent Maartje Bakker.

De Spaanse regering heeft afgelopen vrijdag de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid, om strengere coronamaatregelen door te kunnen drukken. Wat is het verhaal daarachter?

‘Omdat het aantal besmettingen in deze regio weer enorm oploopt, wilde de landelijke regering dat inwoners in hun eigen gemeente zouden blijven, zodat ze het virus niet verder kunnen verspreiden. De regioregering vond deze maatregel echter buitenproportioneel, vreesde voor de economische gevolgen, en stapte naar de rechter. Deze besloot dat de maatregelen indruisen tegen de grondrechten van burgers, waarop premier Sanchez de noodtoestand uitriep. Daardoor kan hij die beperkingen alsnog opleggen.’

Werden die maatregelen afgelopen weekeinde direct afgedwongen?

‘Zeker! Het gaat om de stad Madrid zelf, en een aantal voorsteden – inwoners van deze plaatsen mogen de gemeentegrens niet meer over. Dat merk ik zelf ook: ik woon in Madrid en normaal gesproken ga ik in het weekeinde graag naar de bergen, maar dat kon nu echt niet. Op de uitvalswegen staat politie, maar ook op andere plaatsen wordt gecontroleerd wie je bent, en of je wel op die plek mag zijn – daar zijn 7.000 extra agenten voor ingezet.’

Maar in je eigen woonplaats kun je nog wel naar het café of restaurant?

‘Ja, al gelden ook daar beperkende maatregelen. Zowel op het terras als binnen, is nog maar 50 procent van de tafeltjes in gebruik, de horeca sluit om elf uur ’s avonds, en in restaurants mag je na 22.00 uur geen eten meer bestellen. Dat klinkt voor Nederlanders heel riant, maar hier is dat echt een probleem: er zijn restaurants die alleen nog maar ontbijt en lunch serveren want om 20.00 uur komt er toch geen Spanjaard dineren – dat is veel te vroeg.’

Spaanse agenten houden auto's aan om te controleren of inwoners zich aan de maatregelen houden. Beeld EPA

Volgen de Spanjaarden deze maatregelen gedwee, of zijn er ook protesten?

‘Dat valt enorm mee. Je moet hier overal een mondkapje op, ook als je alleen in het bos loopt, en daar stellen mensen wel mopperend vragen bij, maar verder is de discussie hier vooral politiek. De linkse federale regering en de rechtse regioregering vallen elkaar steeds in de haren over de aanpak, en het frustreert mensen dat zij de eigen politieke belangen vooropstellen, in plaats van de boel samen te regelen. Maar als het gaat om de maatregelen zelf… In het voorjaar was de lockdown in Spanje zo zwaar, dat dit allemaal nog wel meevalt – daar zijn mensen vooral opgelucht over.’

Het blijft een opmerkelijk verschil met Italië: ook daar was de lockdown dit voorjaar heel streng, en de schrik lijkt daar zo diep te zitten dat mensen zich juist beter aan de regels houden.

‘Over die vraag heb ik samen met mijn collega’s in Italië en Frankrijk onlangs een verhaal geschreven, en dan blijkt dat de manier waarop er in Italië getest wordt, het belangrijkste verschil maakt. In Spanje zelf verklaren ze het hoge aantal besmettingen ook door de drie f’s: de feestjes waar mensen zo naar snakten, de grote families die elkaar constant opzoeken, en het falende beleid.’

Obers voor lege terrassen in de binnenstad van Madrid. Beeld AP

Een ander verschil was dat Italië niet direct toeristen naar het land probeerde te halen, waar Spanje dat wel deed. Hoe is dat nu? Kunnen we deze herfstvakantie nog komen?

‘Het kan wel, de Spaanse overheid heeft de deur niet op slot gedaan, maar na terugkomst moet je in Nederland wel veertien dagen in quarantaine. Dat zie ik ook terug op straat in Madrid: je hoort nauwelijks rolkoffertjes. En ik merk het zelf. De afgelopen jaren kregen wij vaak bezoek van vrienden of familie uit Nederland, dit jaar is maar één persoon overgekomen.’