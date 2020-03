Spanjaarden opgesloten in hun huizen om coronavirus

Voorbij is het leven op straat, hier in Madrid. Beeld Getty Images

Steeds stiller werd het in Madrid in de loop van het weekend. Het begon met de bars en restaurants die na vrijdag niet meer open gingen – en alleen al met die maatregel werd Spanje geraakt in zijn ziel. Voorbij was het leven op straat, het uitgebreide ontbijt buiten de deur, de cañas en tapas op de terrassen. Vervolgens was het in de loop van zaterdag ook gedaan met het flaneren in het park. Met sprekende drones joeg de Madrileense politie de laatste parkgangers hun huizen in: ‘Ga alleen nog naar buiten als het nodig is. Blijf binnen.’

En dus zitten de Spanjaarden nu opgesloten in hun huizen, veelal kleine flats die niet zijn bedoeld om de hele dag in te verblijven – al was het maar omdat ze alleen uitzicht bieden op een luchtkoker.

De ingrijpende maatregelen zijn volgens de Spaanse premier Pedro Sánchez noodzakelijk nu het aantal doden en ernstig zieken snel blijft oplopen. Het totaal aantal besmettingen in Spanje stond zondag op 6.493. Daarvan zijn ongeveer 200 mensen overleden. Ook bij de echtgenote van de Spaanse premier werd het coronavirus geconstateerd, werd zaterdagavond bekend. Sánchez zelf werd negatief getest.

Etenswaar en medicijnen

De regering riep vrijdag al de noodtoestand uit, en een dag later nam de ministerraad een decreet aan waarin minutieus wordt opgesomd om welke redenen de Spanjaarden nog naar buiten mogen. Ze mogen etenswaar en medicijnen kopen. Een arts bezoeken. Naar hun werk gaan. Terugkeren naar hun huis. Zorgen voor ouderen en kinderen. En naar de bank.

Het openbaar vervoer blijft rijden, maar op halve kracht. In de winkels is het de bedoeling minstens een meter afstand te bewaren. Dat is iets wat de Spanjaarden ook zonder decreet al deden. De toonbanken raakten de afgelopen dagen afgeschermd met alles wat maar voorhanden was: wandelstokken, linten, handgeschreven waarschuwingen.

Al met al leidt het ertoe dat in Spanje dezelfde maatregelen van kracht worden als in Italië, terwijl landen in Noord-Europa afwachtender reageren op de komst van het coronavirus. Een cultuurverschil? Of heeft het ermee te maken dat in het zuiden links aan de macht is, en in het noorden rechts?

Tweespalt

In Spanje drong naar verluidt vooral Pablo Iglesias, leider van de activistisch-linkse coalitiepartij Unidas Podemos, fel aan op het nemen van verstrekkende maatregelen. Het leidde tot tweespalt in de regering: terwijl met name minister Nadia Calviño van Economische Zaken tegenstribbelde, wilden Iglesias en enkele anderen de gezondheid van het kwetsbaarste deel van de bevolking voorop stellen. Sánchez zelf aarzelde een week, maar koos uiteindelijk de zijde van Iglesias.

Het Spaanse beleid gaat gepaard met forse investeringen. De regering maakte al 3,8 miljard euro extra vrij voor de gezondheidszorg. Ook werd er 25 miljoen euro uitgetrokken voor kinderen die hun schoolmaaltijd mislopen nu de scholen dicht zijn. Kleine bedrijven en zelfstandigen krijgen uitstel van de belastingbetaling. Daar blijft het niet bij: de regering wil dinsdag een nieuw pakket economische maatregelen afkondigen, onder meer om de werkenden te helpen die nu ontslagen zijn (bijvoorbeeld in de horeca).

Ondertussen hielden de Spanjaarden dit weekend de moed erin door een groot applaus te houden voor de artsen en verplegers. Om tien uur ’s avonds gooiden ze hun ramen open en gingen ze hun balkons op, in alle uithoeken van het land. Het was een kort moment waarop de eenzame afzondering werd opgeheven, en waarop Spanje zowaar eensgezinder en saamhoriger leek dan ooit.