Spangas-bedenker Suzanne Kunzeler bestormde onverschrokken de top van de televisiewereld

Suzanne Kunzeler Beeld ANP

Spangas was jarenlang de succesvolste jeugdserie van Nederland. Het concept was simpel, zegt bedenker Suzanne Kunzeler. De serie volgt tien leerlingen op ‘de leukste school van Nederland’. Er zijn vriendschappen en liefdesrelaties, maar ook pesterijen, verwarrende seksuele gevoelens en scheidende ouders: alle beproevingen die horen bij een ontluikend mensenleven. Samen sta je uiteindelijk sterker, was de belangrijkste boodschap van het programma.

Kunzeler, toendertijd manager infotainment en cultuur bij de NCRV, schreef het plan, inclusief personages, op een zondagmiddag. Er moest een jeugdserie komen en hoewel de deadline die avond zou verstrijken, was er nog geen pitch ingeleverd. Uiteindelijk zou de serie vijftien jaar — en in liefst 2500 afleveringen — te zien zijn. Er kwamen twee films en er werden verschillende prijzen gewonnen, waaronder de Gouden Stuiver.

Toen viel het doek. Dat werd mede besloten door Kunzeler zelf, die de afgelopen jaren netmanager was bij NPO 3 en genrecoördinator drama. De pogingen om het programma te vernieuwen, onder meer door de serie te laten afspelen op een op Amerikaanse leest geschoeide campus, waren niet succesvol. Het kijkgedrag van jongeren veranderde de afgelopen vijftien jaar rigoureus. In het tijdperk van TikTok en Instagram was Spangas ouderwets geworden.

Kunzeler groeide ondertussen uit tot een van de meest invloedrijke figuren in Hilversum. Volgens scenarioschrijver Joost Hezik dacht elke maker na over de vraag ‘is dit wel Suzanne genoeg?’ Na een paar schrale jaren bij NPO 3, onder meer door het verlies van De Wereld Draait Door en het Champions League-voetbal, kreeg de zender onder haar leiding weer smoel met programma’s als First Dates, Hunted en De Luizenmoeder.

De afgelopen tijd merkte Kunzeler dat ze weer dichter op het creatieve proces wilde staan. Vorige week begon ze bij haar nieuwe werkgever BNNVara, waar ze als Directeur Content eindverantwoordelijk is voor de inhoud en samen met Lonneke van der Zee het bestuur vormt.

Stront, wie heeft je gescheten?

‘Suzanne is onverschrokken, origineel, geestig.’ Beste vriendin Nienke Fabries (53) kent Kunzeler al vanaf haar vierde. Samen groeiden ze op in het Limburgse dorp Grubbenvorst. Suzanne is duidelijk een product van allebei haar ouders, zegt Fabries. ‘Haar moeder groeide op zonder vader en heeft echt armoede gekend. Een van de liefste en gastvrije personen die er is. Suzannes vader had dan weer lak aan alle conventies. Stront wae het oow gescheten (‘stront, wie heeft je gescheten?’) was zijn levensmotto. Suzanne heeft evengoed een hekel aan mensen die heel blij met zichzelf zijn.’

Het onaangepaste element in haar karakter heeft Kunzeler vermoedelijk ook van haar vader, zegt Fabries. ‘Mijn moeder had ooit, ik denk inmiddels veertig jaar geleden, een openingsfeest van haar kunstgalerie. Suzanne had bedacht: het is leuk als we voor die kunstmensen een lied zingen. Dat gingen we oefenen. Suzanne wilde het lied eindigen met: ‘wij houden van sex, la la la, en ook van kunst.’ We waren 13, of zo. Mijn vader had even geluisterd en zei: nou schatjes, doe maar niet.’

‘Suzanne zal nooit huichelen’

‘Suzanne is van nature niet good in a room’, zegt Fabries. ‘Premières, netwerken, kontkruipen: daar is ze niet zo van. Ze zal nooit huichelen. Als ze je niet mag, zegt ze dat in je gezicht. Ze is een acquired taste (een smaak waar je aan moet wennen, red.). Heel geopinieerd, maar ze deugt aan alle kanten.’

Het is bewonderenswaardig, vindt Fabries, dat zowel Suzanne als haar broer Léon, die partner is bij een advocatenbureau, topcarrières hebben. ‘Hun ouders hebben geen universitaire studie gedaan. Ze hadden geen netwerk, of anderszins hulp van buitenaf. Als je uit Grubbenvorst komt, moet je de wereld zelf willen veroveren.’

Dat wilde Kunzeler. ‘Ik was gebiologeerd door dat magische scherm’, zegt ze desgevraagd. ‘Verhalen vertellen, in een andere wereld stappen, de tijd vergeten. Op mijn zevende ging ik al de tv-gids uit de bus halen en omcirkelde ik wat ik wilde kijken.’

‘Hoe ze in een middag Spangas schreef, dat is Suzanne’, zegt NPO-baas Frans Klein, die jarenlang nauw met haar samenwerkte. ‘Suzanne heeft een ongelooflijke drive. Ze heeft een eigenwijs hoofd, net als ik. Soms botst dat, zoals toen De Wereld Draait Door naar NPO 1 ging. Maar zij zag daar uiteindelijk ook de meerwaarde van in en het heeft onze samenwerking enorm versterkt.’

Soms kop van jut

Wie zich in het centrum van de macht begeeft, is soms kop van jut. Maxim Hartman verweet haar in weinig florissante bewoordingen Villa Achterwerk ‘kapotgemaakt’ te hebben. Met Tim Hofman kreeg Kunzeler het aan de stok toen ze aanvankelijk niet overtuigd was van onlineprogramma’s als Boos: ‘Niet direct waartoe wij (de NPO, red.) op aarde zijn’, vond ze. Kunzeler: ‘De kritiek van Tim raakte me wel omdat ik vind dat ik toen een scheve schaats heb gereden. Maxim vond ik vooral een gekke roeptoeter.’

Meerdere malen hingen de commerciële zenders voor haar aan de lijn. Ze zei beleefd maar resoluut ‘nee’. Klein: ‘Ze wil Nederlandse verhalen vertellen, die hangen aan onze geschiedenis en cultuur. Die laten zien hoe wij naar de wereld kijken.’

Binnenkort zal Kunzeler net als de andere omroepbazen moeten concurreren om de gunst van Klein en andere oude kompanen.

3x Suzanne Kunzeler:

- Als kind keek Kunzeler graag naar programma’s als Pippi Langkous, Rembo & Rembo en De Stratemakeropzeeshow. De eerste helft van haar carrière hield ze zich voornamelijk bezig met jeugdprogrammering. Naast Spangas was ze betrokken bij programma’s als de BZT Show en Willem Wever.

- De filosofie van Kunzeler als genrecoördinator drama bij NPO 3 liet zich de laatste jaren samenvatten als: ‘fewer, bigger, better’. Minder, maar langer durende series, waar meer geld in is gestoken. Het Jaar van Fortuyn vormt een recent, exemplarisch voorbeeld.

- Kunzeler stak zelf haar hand op bij BNNVara, ze werd niet gevraagd. Als redenen om naar die omroep te gaan, noemt ze ‘de stevige journalistieke basis, de progressieve waarden en het bewustzijn van de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan, zoals klimaatopwarming en sociale ongelijkheid’.