Spakenburg buigt voor PSV na een heerlijke voetbalavond

Van dichtbij tikt PSV-speler Erick Gutierrez (liggend) de 0-1 binnen. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Zalig is de ontlading na een uur bij Spakenburg - PSV, bij de stand 0-2, als Dwayne Green de bal met een zwiepende boog van twintig meter in de kruising ramt. ‘Blauwen, Blauwen’, zingt het volk. ‘Wie niet springt, die is niet blauw’, klinkt het massaal, en de geïmproviseerde tribune trilt op het ritme van de vocale ondersteuning en het gespring op de planken. Zoals het elftal van de charismatische trainer Chris de Graaf strijdt en nooit opgeeft, dat is geweldig om te zien. Dat is waarom voetbal draait. Het veld opgaan, alles geven, al is het kwaliteitsverschil in de basis groot. Durven. Winnen of verliezen, elkaar feliciteren of bemoedigen na afloop.

Over de auteur

Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Het is een voetbalfeest pur sang in Spakenburg, met de begrijpelijke uitschakeling van de zich tot het uiterste verzettende club uit de tweede divisie, die onder meer FC Groningen en FC Utrecht uitschakelde. Het mooist, qua Spakenburg dan, is de fase voor rust als PSV even dreigt te bezwijken onder het krachtvoetbal van de thuisclub, en de periode na de 1-2, als het geloof dat nooit helemaal weg is volledig terugkeert.

Sensatie in de lucht

Hee, joelen de 6.300 toeschouwers in de Westmaat dan, met zijn extra tribunes. Steeds harder roepen ze, bij elke ingreep, bij elke geslaagde actie van de Blauwen. Ze voelen de sensatie in de koude lentelucht hangen, in die fase voor rust en later dus nog een keer, als Spakenburg langzaam de defensieve stellingen verlaat. Als de spelers af en toe een forse overtreding maken, ongeacht of Luuk de Jong of Xavi Simons de tegenstander is. Even proeven ze de verrassing, die een van de grootste sensaties in de enigszins moderne geschiedenis van het Nederlandse voetbal zou zijn.

Maar dan valt vlak voor rust de 0-1, vrij onverwacht eigenlijk, als Erick Gutierrez van dichtbij intikt, na een door Ramalho doorgekopte hoekschop van Joey Veerman, nadat Guus Til een paar kansen heeft gemist. Na rust is het vrijwel meteen 0-2, door een diagonaal schot van Patrick van Aanholt. ‘Dit wordt gewoon Nederland - Argentinië’, probeert iemand onder het volk moed te houden. En verhip, de treffer van Spakenburg, dat compact voetbalt, weinig ruimte laat en soms snel uitbreekt, geeft de wedstrijd zijn spanning terug.

Al met al is het een prachtige avond, zeker ook in die fase van voorpret, die zo vaak langer duurt dan het werkelijke genot. De chaos in en rond het stadionnetje, het verlangen om iets bijzonders te beleven, de tractor vooraf op het veld met de muziekinstallatie. De herrie. De jongens op het dak van de tribune, met hun spandoek over de finale, over de nakende uitschakeling van PSV. Over trainer Chris de Graaf met een gloeilamp (PSV) in de ene hand en de beker in de andere. Overal is geregisseerd vuurwerk vooraf, terwijl de silhouetten van de jongens op het dak afsteken tegen het zwerk boven de haven van de gemeente van vis en koek.

Aanzwellend enthousiasme

De groeiende hoop dus, het enthousiasme van het publiek dat aanzwelt. Overal is het druk, want ook in de sporthal achter een van de doelen is het bal. Op de extra tribune achter het andere doel, waar de pers een plaatsje heeft gevonden en met een vlag kan zwaaien, mocht daaraan behoefte bestaan, moet je oppassen als Ibrahim Sangaré aanlegt voor het schot en het zeil van de stellingen laat bollen.

Jonge vrouwen op de bovenste rij verwennen het gehoor met hun heerlijke gesprekken en schrille kreten. Over de vlechten van Xavi Simons. Waar je hier naar de wc kunt. Of het anders in een flesje kan. Kirsten vertelt over haar vriend die voor rivaal IJsselmeervogels is en thuis zit. ‘Hij negeert me al sinds 13.00 uur’, zegt ze lachend, tegen een uurtje of 21.00 uur. Bijna alles is het vermelden waard op deze avond van verbinding en puur voetbal: de extra pauze van de spelers, omdat sommigen zich houden aan de ramadan, in het nogal gereformeerde Spakenburg. Het gezang ‘Xavi Simons is een homo’ is dan een dissonant geluid op een avond van de viering van het voetbal.

Zeker als Spakenburg de spanning nog even laat terugkeren en, ondanks het overwicht van PSV, de hoop op een verlenging mag blijven koesteren. PSV trapt in de slotfase ballen weg. Maar Spakenburg is uitgeschakeld in de halve finales, net als IJsselmeervogels in 1975. En krijgt terecht applaus.