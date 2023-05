SpaceX lanceert raket met vier astronauten richting ISS, eerste Saoedische vrouw naar de ruimte

De Falcon 9-raket van SpaceX tijdens de lancering zondagavond vanaf Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Florida). Beeld Getty Images

De commerciële vlucht is georganiseerd door ruimtevaartbedrijf Axiom. Twee van de bemanningsleden komen uit Saoedi-Arabië, een van hen is een vrouw. De astronaute, de 34-jarige Rayyanah Barnawi, is ook de eerste moslima in de ruimte. De andere Saoediër aan boord is luchtmachtpiloot Ali Alqarni. Saoedi-Arabië heeft twee van de vier plaatsen aan boord gekocht om reclame te maken voor het land.

De twee andere astronauten zijn Peggy Whitson en John Shoffner uit de Verenigde Staten. Maandag rond 15.24 uur Nederlandse tijd moeten de nieuwe bezoekers aankomen bij het ISS. Daar zullen ze acht dagen verblijven en meer dan twintig experimenten uitvoeren.

Bidden naar Mekka vanuit de ruimte

Barnawi en Alqarni zijn de eerste Saoedi’s die het ISS bezoeken. Ze zijn de twaalfde en dertiende moslims ooit die naar de ruimte gaan. In 2007, bij de ruimtevlucht van een Maleisiër, zijn richtlijnen opgesteld voor islamitische astronauten. Die gaan onder meer over de vraag hoe ze moeten bidden richting Mekka terwijl ze met bijna 8 kilometer per seconde rond de aarde vliegen. Elk moment is Mekka dus ergens anders.

De fatwa is om daar flexibel mee om te gaan: liefst richting Mekka en anders naar de aarde, maar de intentie is belangrijker dan de precieze richting. Vasten tijdens de ramadan kan ook lastig zijn: voor astronauten is het steeds drie kwartier dag en drie kwartier nacht. De oplossing daarvoor: hou de vasttijden aan op de plek van lancering, of haal het vasten na terugkeer op aarde in. Voor Barnawi en Alqarni is die richtlijn niet nodig, want de ramadan eindigde ongeveer een maand geleden.

Ontploft tijdens testvlucht

Vorige maand ontplofte een onbemande raket van SpaceX kort na de lancering. De Starship, 120 meter hoog en de grootste raket aller tijden, zou een eerste testvlucht maken.

De lancering verliep ogenschijnlijk goed, maar na enkele minuten begon de raket oncontroleerbaar rond te draaien. Korte tijd later ontplofte de raket. Uiteindelijk moet de Starship mensen naar de maan en Mars brengen. Volgens SpaceX zou de raket dan zo’n 100 mensen moeten kunnen vervoeren.