Spaarpot blijft ook na corona goed gevuld – voor de mensen die geld hebben

Mensen op een vol terras op het Stadhuisplein in Rotterdam. Uit onderzoek blijkt dat één van de vijf Nederlanders van plan is zelfs meer geld uit te gaan geven aan uit eten gaan of vakanties dan voor de lockdowns. Beeld ANP

Dat blijkt uit een enquête van Rabobank onder 1.500 Nederlanders. Eenderde heeft het spaargeld tijdens de coronacrisis zien toenemen en daarvan verwacht het merendeel ook het komende jaar meer te sparen. Nog eens 39 procent verwacht dat het saldo op de spaarrekening dit jaar gelijk blijft.

Extra uitgaven aan vakanties, kleding, uitgaan, hobby’s of het huis zullen hun spaargeld niet doen slinken, denken de meeste mensen met een positieve verwachting over de nabije toekomst. Maar er is ook nog een grote groep – eenvijfde – die een afname van hun spaargeld verwacht. Dit zijn vaak de mensen die tijdens de crisis hun spaarpot toch al hebben moeten stukslaan.

Bijna één op de vijf mensen verwacht het komende jaar uitgaven in te halen. Dat wil zeggen: vaker uit eten of op vakantie dan ze voor de lockdowns deden. Zo’n 40 procent denkt niet zozeer gemiste dingen in te halen, maar hier wel meer geld aan uit te geven dan ze dit jaar deden. Van deze twee groepen verwacht bijna 80 procent dat hun spaargeld alsnog groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Volgens Carlijn Prins, senior-econoom bij Rabobank en een van de auteurs van het onderzoeksrapport, hoeft deze schijnbare tegenstelling niet te betekenen dat mensen hun vermogen om te sparen overschatten. Deze groep kon voor de uitbraak van corona vaak al geld uitgeven aan vakanties en restaurants en had dan nog steeds ruimte om iets opzij te zetten. ‘Naast de basisuitgaven houden mensen met een hoger inkomen meer geld over om uit te geven aan luxeproducten en te sparen’, zegt Prins. ‘In de coronatijd hebben mensen voor een deel onvrijwillig gespaard omdat er veel dicht was, maar dat geld blijft staan zolang ze met hun inkomen genoeg hebben voor wat extra’s.’

Die luxe heeft niet iedereen. Meer dan de helft van de mensen die het afgelopen jaar hun spaarrekening zag slinken verwacht dat ze het komende jaar alleen maar minder spaargeld overhouden – en eenderde van deze groep heeft al nauwelijks tot geen spaargeld. Een kwart verwacht het komende jaar rekeningen niet op tijd te kunnen betalen en rood te moeten staan. ‘Deze groep heeft echt financiële problemen’, zegt Prins. ‘Zij verwachten ook spaargeld nodig te hebben voor hun vaste lasten.’