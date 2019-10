Spaanse voetbalklassieker tussen Barcelona en Real Madrid naar december

Supporters van Barcelona met een banner met de tekst ‘Alleen dictaturen houden vredige politieke leiders gevangen’. Beeld NurPhoto via Getty Images

Of de Spaanse topper ook echt op die datum wordt gespeeld, is nog maar de vraag. De organisator van de competitie, Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), is fel gekant tegen die datum en dreigt met een gang naar de rechter. LaLiga ligt al langer overhoop met de Spaanse voetbalbond. Inzet is de toekomst van de Primera División, het al dan niet spelen van Spaanse competitiewedstrijden in het buitenland en zelfs de te gebruiken bal.

Sinds enkele dagen is ook de uitgestelde topper tussen Barcelona en Real als gevolg van de onlusten in Catalonië een reden van strijd. LaLiga wil El Clásico het liefst op 4 december afwerken. Op 18 december staat in Spanje immers ook bekervoetbal op het programma, dat helemaal ondersneeuwt door Barça - Real. Bovendien moet de wedstrijd ’s avonds worden afgewerkt. En dat zou ongunstig zijn voor de lucratieve Aziatische markt waarmee afspraken zijn gemaakt.

Niet voor niets stond El Clásico gepland voor zaterdag 26 oktober op het ongewone tijdstip van 13.00 uur. Normaliter het moment dat toeristen en dagjesmensen een rondleiding krijgen door Camp Nou, langs de vitrines met prijzen. Maar ditmaal staat Barcelona in brand. Aanleiding is de veroordeling van negen separatistische leiders tot lange celstraffen. De stad is nu dagelijks het toneel van massale straatprotesten. Van gevechten tussen stenen en molotovcocktails gooiende jonge Catalaanse demonstranten en Spaanse agenten. Van geblokkeerde autowegen, brandende vuilcontainers en groots aangekondigde acties. Een ervan stond gepland voor de bewuste zaterdag 26 oktober, een dag voor verjaardag van de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring van 2017.

Vorige week besloten de Spaanse overheid en de Spaanse voetbalbond al dat Barcelona op die dag niet het decor kon zijn van El Clásico. Gevreesd werd voor de veiligheid van publiek en spelers. Maar ook dat de wedstrijd misbruikt zou worden om de Catalaanse onafhankelijkheidszaak wereldwijd onder de aandacht te brengen. Tenslotte is Barça - Real ook een mondiaal mediaspektakel met 650 miljoen toeschouwers in 183 landen.

Dus werd geopperd El Clásico te verplaatsen naar Bernabéu, het stadion van de Madrilenen. Zowel Barcelona als Real had daar bezwaar tegen. Bij Barcelona meenden ze dat dat de wedstrijd gewoon in Camp Nou gespeeld moest worden. De club zei het volledige vertrouwen te hebben in ‘de beschaafde en vredelievende houding’ van de fans. Gek was die mededeling niet. Ook veel Barça-fans zijn - net als de rest van de Catalanen- verdeeld over een mogelijke afscheiding van Spanje. Real stelde op zijn beurt dat El Clásico hoe dan ook uitgesteld moest worden als de veiligheid in het geding was.

Slechts eenmaal eerder werd El Clásico om andere dan sportieve redenen niet op de geplande datum gespeeld. Politieke redenen of veiligheidsproblemen hadden er niets mee te maken. Op 7 april 1968 rolde de bal niet uit piëteit voor de onverwachte dood van Barça-verdediger Julio César Benítez.

Twee dagen later werd er alsnog gespeeld. Nu blijkt consensus vinden over een alternatieve datum voor Barça - Real een lastige opgave. Het is dus nog even wachten of de uitblinkende Frenkie de Jong de eerste Nederlandse voetballer in jaren wordt die weer eens zijn stempel kan drukken op El Clásico.