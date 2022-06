Spaanse schreeuw om aandacht op Navo-top: onrust groeit ook aan onze zuidflank

In het zuiden van Spanje worden migranten, die langs ongeregelde weg aan land zijn gekomen nadat zij per boot de Straat van Gibraltar zijn overgestoken, in 2018 door de autoriteiten opgevangen. Beeld EPA

De Spaanse regering zal de Navo-top met een dubbel gevoel beleven. Aan de ene kant voorziet zij voor zichzelf een plek in de geschiedenisboekjes dankzij het plotselinge belang dat de oorlog in Oekraïne de top heeft gebracht: wat zich voltrekt in Madrid is vergelijkbaar met de val van de Berlijnse Muur, zei donderdag in El Mundo de minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares. Tegelijkertijd leidt alle aandacht voor de oorlog ertoe dat het voornaamste doel dat Spanje zich voor deze top stelde, juist uit het zicht is geraakt.

Dat voornaamste doel is het verbreden van de Navo-inzet naar de Europese zuidflank van het bondgenootschap, in het bijzonder Noord-Afrika en de Sahel. Islamistisch terrorisme en extreme armoede hebben landen als Mali en Burkina Faso in de ellende gestort. Russische huurlingen van de firma Wagner duiken op in Mali, waar ze het einde bespoedigden van de (sterk bekritiseerde) antiterreurmissie van Frankrijk. Alsof dat niet genoeg is, dreigt een al bestaande voedselcrisis in de Sahel uit te lopen op een catastrofe door stijgende voedselprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Het leidt tot nervositeit in Spanje, dat de problemen aan de overkant van de Straat van Gibraltar met de dag ziet toenemen. De vrees bestaat dat de onrust een nog veel grotere vluchtelingenstroom op gang brengt dan vorig jaar, toen 39 duizend migranten zonder de juiste papieren Spaans grondgebied bereikten.

Banden met Afrikaanse landen

Op en rond de top laat de regering van premier Pedro Sánchez geen kans voorbijgaan om het belang te benadrukken van een bredere blik dan op het oosten alleen. ‘Het erkennen van de bedreigingen die van de zuidflank komen’, noemde Sánchez dat dinsdag tijdens een bezoek van Biden aan de Moncloa, het regeringspaleis. Zo zou er kunnen worden samengewerkt met Mauritanië, een land in de regio. Dat woonde woensdagavond in Madrid een diner bij met de Navo-ministers van Buitenlandse Zaken, en Sánchez haalde er eerder dit jaar de banden mee aan.

Zijn inzet heeft niet voorkomen dat Sanchez’ ‘eigen’ top bijna volledig om de Russische agressie draait. In het woensdag gepresenteerde Strategisch Concept, dat de richting van de Navo voor de komende tien jaar uitzet, is het zuiden een voetnoot. De landen ‘zullen met partners samenwerken om gedeelde veiligheidsrisico’s en uitdagingen aan te pakken in regio’s die voor de alliantie van strategisch belang zijn’, zoals ‘Noord-Afrika en de Sahel’.

Concreter wordt het niet. Onduidelijk blijft ook wat de Spanjaarden precies verlangen in Afrika. Het tegenhouden van migranten is traditioneel geen taak van de Navo. Daar komt bij dat de alliantie nu al militairen tekortkomt voor een grote permanente macht in het oosten, en dat de Amerikanen vinden dat de Europese bondgenoten de problemen ‘langs hun randen’ zelf moeten oplossen, zoals een deel van hen eerder poogde binnen de Franse antiterreurmissie. Voor alles willen zij dat Sánchez zijn defensiebudget verhoogt; dat bedraagt nu 1 procent van het bbp, op Luxemburg na het laagste percentage van de Navo.