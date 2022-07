Spaanse regering lanceert campagne: élk vrouwenlichaam is een strandlichaam

Badgasten in het Noord-Spaanse Laredo. Beeld AP

De woensdag gelanceerde campagne van de Spaanse regering moet laten zien dat ‘alle lichamen strandlichamen zijn’. Op een bijbehorende poster geniet een gezelschap van zand, zon en een kalme zee: een oudere vrouw met blote borsten, een dame met okselhaar en drie vrouwen met fors postuur. De zomer is van iedereen, schreef de Spaanse minister van Gelijkheid Irene Montero woensdagavond toen ze de tekening op Twitter zette.

Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas! #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/oH09KGJkEn — Irene Montero (@IreneMontero) 27 juli 2022

Het is een nieuw hoofdstuk in de zwaar gepolitiseerde cultuurstrijd tussen progressief en conservatief Spanje. De extreem-rechtse oppositiepartij Vox was er snel bij om het plaatje te bekritiseren. De partij had elders het (nep)nieuws gelezen dat sommige Spaanse gemeenten kinderen verbieden om zandkastelen te bouwen op het strand. ‘Dit krijg je als de progressieve dictatuur regeert’, verzuchtte Vox op Twitter.

Gevecht tegen machismogeweld

De huidige regering wordt gevormd door de linkse PSOE en de ultralinkse Unidas Podemos. Die partijen maken er geen geheim van een inclusiever land voor ogen te hebben. Twee jaar geleden werd het ministerie van Gelijkheid heropgericht (eerder bestond het tussen 2008 en 2010) om de ‘veiligheid, onafhankelijkheid en vrijheid van vrouwen te garanderen’.

Dat moest, zei Montero toen, gebeuren door middel van een ‘niet-aflatende strijd tegen machogeweld’. Vanaf dag één is kritiek vanuit de rechtse hoek vaste prik bij de lancering van nieuwe plannen van het ministerie. Toch stuit deze campagne ook anderen tegen de borst. Zelfs de voormalige linkse politieke leider Cayo Lara vindt dat de regering ‘een probleem wil creëren dat niet bestaat’.

Staatssecretaris Ángela Rodríguez Pam (Gendergelijkheid) constateert dat juist de critici van de campagne zouden kunnen leren. Ze had gelezen dat ‘oude mannen’ cynisch reageerden op de lancering: dikke vrouwen mogen eindelijk naar het strand zonder toestemming te vragen aan het ministerie. ‘Natuurlijk gaan we al daarheen', reageert zij, ‘maar we gaan ervan uit dat we daar met haat worden bekeken, omdat dat de norm is. We willen duidelijk maken dat alle lichamen oké zijn, ook dat van jou, Manolo, is niet bepaald het mooiste.’ Waarmee Rodríguez Pam overigens niet op een specifieke Manolo doelde, maar op mannen in het algemeen.

Grotere problemen

Toch raakt het punt van Vox een algemenere frustratie van veel Spanjaarden. Spanje gaat gebukt onder inflatie, heeft een geopolitiek conflict met Algerije dat de gasleveringen in gevaar brengt en kampt door eerdere bezuinigingen met een tekort aan brandblussers, juist nu bosbranden het land teisteren. Met een acceptatiecampagne slaagt de regering in ieder geval erin de aandacht af te leiden van de grotere politieke problemen.

Het wringt ook dat de campagne zo duur is. De maker van de illustratie ontving 84 duizend euro van het ministerie. Een advocaat reageerde door een oude vakantiefoto van haar vriendengroep op Twitter te zetten. ‘Ik had deze foto voor de helft aan jullie verkocht’, schrijft ze erbij.