Spaanse premier onder vuur om omstreden wapenexport naar Saoedi-Arabië

De centrale speler in het nieuwe corruptieschandaal is Defex, een bedrijf dat voor 51 procent Spaans staatsbezit is en voor de overige 49 procent in handen van private wapenexporteurs. In de loop van de jaren zouden ten minste zestien onfrisse deals voor in totaal zo’n 80 miljoen euro zijn gesloten, meldt El País. De Spaanse krant baseert zich voor zijn onthullingen op documenten van justitie.

Zwitserse autoriteiten meldden eerder bij het Spaanse Nationaal Gerechtshof dat Defex illegale betalingen deed, zowel aan personen die goede contacten onderhouden met het Saoedische regime als aan de eigen bedrijfstop. De steekpenningen zouden op hun bestemming zijn gekomen via een ‘complex stelsel aan bedrijven’.

Het Spaanse gerecht heeft Defex al langer op de korrel: in 2014 werd ontdekt dat het bedrijf tegen een veel te hoog bedrag wapens had verkocht aan de politie in Angola. De miljoenen extra betaalde euro’s kwamen terecht in de zakken van Angolese functionarissen en van de Spaanse bedrijfsleiding. Die affaire leidde ertoe dat Defex werd opgeheven.

Kopzorgen

Vanaf het moment dat Pedro Sánchez aantrad als premier, bezorgt de wapenexport naar Saoedi-Arabië hem kopzorgen. Aanvankelijk kondigde zijn minister van Defensie aan dat een levering van vierhonderd lasergestuurde bommen, afgesproken door de vorige regering, niet doorging. Saoedi-Arabië reageerde daarop door een bestelling van vijf korvetten te annuleren.

Daarmee bleek het Arabische koninkrijk Spanje op zijn zwakke plek te treffen. De zeeschepen worden gebouwd in Cádiz, in een regio met een torenhoge werkloosheid. Als de Saoedische investering van 1,8 miljard euro niet doorgaat, komen 6.000 mensen zonder werk te zitten. Schielijk beloofde Spanje de vierhonderd bommen toch te verstrekken.

Ook nu ziet Sánchez niet van die leverantie af, liet hij woensdagochtend weten in het parlement. Hij ziet het als zijn plicht te handelen ‘in het strategische belang van Spanje’. De premier weet zich gesteund door de PP, nog altijd de grootste partij van het land.

Van linkerzijde klinkt er echter scherpe kritiek. De leider van Podemos, Pablo Iglesias (in theorie Sánchez’ beste politieke vriend), vindt dat de regering een andere koper moet zoeken voor de fregatten uit Cádiz. Beter nog zou het zijn als de Andalusische werven zich gaan toeleggen op de niet-militaire scheepsbouw, meent de Podemos-leider.