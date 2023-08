Spaanse politie vindt bijna 9.500 kilo cocaïne in zeecontainer uit Ecuador, grootste vangst ooit in het land

De Spaanse politie met pakketten cocaïne in de haven van Algeciras. De logo's op de pakketten corresponderen volgens de politie met de drugsbendes die de lading hadden moeten ontvangen. Beeld AFP

Zoals bijna gemeengoed is bij drugsvangsten uit Zuid-Amerika zat de cocaïne verstopt tussen trossen bananen. In totaal waren er 1.080 dozen die bananen hadden moeten bevatten, maar waarin vooral cocaïne zat. De vorige recordvangst stamt uit 2018. Toen werd 8.400 kilo cocaïne aangetroffen, ook in de haven van Algeciras.

De cocaïne is geproduceerd in Colombia en vervolgens naar Ecuador vervoerd, zegt de Spaanse politie. Eenmaal in Spanje zouden de drugs over land naar Portugal vervoerd worden en daarvandaan verder naar de rest van het continent. Op de verpakkingen staan zo’n dertig logo’s die corresponderen met criminele bendes uit heel Europa: de geplande ontvangers van de lading. Die logo’s variëren van hakenkruizen tot dat van modemerk Louis Vuitton.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De bendes die de Colombiaanse cocaïne hebben laten verschepen, krijgen door de vangst te maken met een flinke inkomstenderving. De verkoopwaarde van de onderschepte drugs loopt in de honderden miljoenen euro’s.

Ook elders in Europa zijn in de afgelopen tijd recordvangsten gedaan. Italië trof een maand geleden op een schip dat voor de Calabrische kust dobberde een lading cocaïne van 5.300 kilo aan. Half juli vond de douane een recordhoeveelheid drugs in Rotterdam. In totaal werd daar 8.064 kilo cocaïne aangetroffen, ook weer tussen een lading bananen uit Ecuador.

Dat Zuid-Amerikaanse land heeft de laatste jaren een spilfunctie verworven in de drugssmokkel naar Europa. Waar het land, dat ingeklemd zit tussen Colombia en Peru – de grootste cocaïneproducenten van de wereld – voorheen vooral bekend stond om het vervoer van drugs naar Europa, is de laatste jaren ook de productie van drugs in het land toegenomen. De meeste cocaïne die Nederland binnenkomt, is afkomstig uit Ecuador. Andere grote smokkelroutes lopen naar Spanje en Italië.

De belangrijkere rol van Ecuador bij de export van cocaïne leidt in het land zelf tot grote problemen. Het aantal moorden is in vijf jaar tijd bijna vervijfvoudigd. Bovendien is er een golf van politiek geweld ontstaan. Deze maand werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio het prominentste politieke moordslachtoffer van de afgelopen jaren. Een drugsbende eiste de moord op. Ook andere Ecuadoraanse politici zijn dit jaar vermoord in opdracht van drugsbendes.