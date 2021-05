Spaanse media zijn hun lyrische woorden over Koeman alweer vergeten: ‘Nederlaag is onvergeeflijk’

‘Dit is niet in mijn handen’, klonk Koeman bijna berustend op de persconferentie na het verlies tegen Celta de Vigo. Beeld AP

‘Barcelona heeft met 99 procent zekerheid beslist dat Koeman niet door mag gaan’, kopte RAC1 maandag op zijn website, na het gevoelige verlies van FC Barcelona tegen Celta de Vigo (1-2), het laatste puntverlies in een tegenvallende reeks. Volgens de Catalaanse radiozender wreekt het zich dat Koeman niet de eerste keus is van Joan Laporta, die in maart na elf jaar terugkeerde als Barça-voorzitter en een grote schoonmaak van plan zou zijn. Alleen als Laporta geen geschikte vervanger vindt, redt Koeman het vege lijf, klinkt het.

Zo’n ontslag zou niet meer dan terecht zijn, is de geur die opstijgt uit andere artikelen in de Spaanse (sport)media. ‘Een onvergeeflijke nederlaag om afscheid van de Liga-titel mee te nemen’, schrijft de Catalaanse sportkrant Diario. ‘De Nederlandse trainer heeft nog een contract voor een jaar, maar dat uitdienen wordt een lastig verhaal’, voorspelt Marca, het grootste sportmedium van Spanje. Koeman zal ‘het geluid van de bel van de voordeur of zijn telefoon vrezen’, loopt ook AS vooruit op zijn ontslag.

Op de schouders

Een ravijn gaapt tussen deze teksten en die in de Spaanse media na de winst door Barcelona van de Copa del Rey, in april. Koeman werd op de schouders gehesen als de trainer die het zwalkende team na zijn komst in augustus 2020 weer aan de praat had gekregen. ‘Koeman verdient veel meer respect’, viel in Marca te lezen. Toen was nog niet vergeten dat Barcelona bij zijn aantreden net met 8-2 door Bayern München was vernietigd. ‘Wie gaat Koeman nu nog ter discussie stellen?’, vroeg Sport zich af.

Dezelfde media die hem in april heilig verklaarden, is het antwoord. Dat heeft alles te maken met de grillige aard van de voetbalwereld, waarin een trainer zo goed is als zijn laatste wedstrijd; en met de grote Spaanse voetbalkranten, Louis van Gaals beroemde amigos de la prensa, die iedere dag verschijnen en hun pagina’s moeten vullen. Maar het heeft toch vooral te maken met de statuur van FC Barcelona, een club waarvoor iedere prestatie minder dan de landstitel (of het kampioenschap in de Champions League) wordt opgevat als een blamage.

Met zijn ervaring op het hoogste niveau, en zijn verleden als Barça-speler, weet Koeman dat als geen ander. ‘Dit is niet in mijn handen’, klonk hij bijna berustend op de persconferentie na het verlies tegen Celta de Vigo, al zei Koeman ook dat ‘we niet moeten doordraaien van dit verlies’.

De belangrijkste kandidaat om hem op te volgen is de legendarische spelbepaler Xavi Hernández, een van die vele andere clubiconen van Barcelona.