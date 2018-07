Spaanse media: Arrestatie na moord op filmeditor Wouter van Luijn op Mallorca

Foto Wouter van Luijn / Facebook

Waarom de man precies is aangehouden is niet bekend. De politie heeft een huiszoeking gedaan en onderzoekt de verklaringen die hij over het incident heeft afgelegd op mogelijke tegenstrijdigheden. Hij zou in tweede instantie een andere plaats hebben genoemd waar hij de Nederlander heeft gevonden.

Volgens de eerste verklaring van de man werd de Nederlander vrijdagochtend vroeg aangevallen en bewusteloos geslagen door een groep mannen. Het politieonderzoek richtte zich daarom in eerste instantie op het nabijgelegen krottenwijkje Son Banya, dat bekendstaat vanwege drugshandel.

Van Luijn was onder meer editor van de bekende film Aanmodderfakker uit 2014. Voor zijn montage van Wolf werd hij in 2013 genomineerd voor een Gouden Kalf. De identiteit van het slachtoffer werd op Twitter bevestigd door de Nederlandse ambassadeur in Spanje, die de familie bijstaat en zijn innige deelneming heeft uitgesproken.

Muziekvideo's

Twee jaar na zijn afstuderen aan de Nederlandse filmacademie maakte Van Luijn naam als editor van de roadmovie Rabat: in 2011 de doorbraakfilm van een jonge groep filmmakers en acteurs, waaronder Gouden Kalf-winnaar Nasrdin Dchar. Sindsdien was hij een veelgevraagd editor van tv-series en films, zoals het misdaaddrama Wolf (2013), de komedie Aanmodderfakker (2014) en het voor de Oscars ingezonden Nederlandse drama The Paradise Suite (2015).

Daarnaast werkte hij mee aan muziekvideo's van onder meer Yellow Claw, De Jeugd van Tegenwoordig, Ronnie Flex en Common Linnets. Ook de montage van de net deze donderdag in de bioscoop uitgebrachte Nederlandse romanverfilming Wij is van Van Luijn.

Job ter Burg, voorzitter van de Nederlandse vereniging van Cinema-Editors (NCE): ‘Het was een jongen die heel goede sociale contacten had met de generatie om hem heen. Zij hebben een vriend verloren. Hij was pas 34, maar had al een stevige carrière. Films als Aanmodderfakker en Wolf hebben een energie, een frisheid en een sprankeling die ik heel erg met hem associeer. Onlangs kwam La Holandesa uit, een heel mooie kleine arthousefilm waaraan hij had meegewerkt. Het was een jongen die de ambitie had verder te groeien.’