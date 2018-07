Spaanse conservatieven kiezen onverwacht voor verjonging

De voorverkiezingen in de Spaanse conservatieve partij, de PP, hebben een verrassende wending genomen. In de eindronde neemt oud-vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría het op tegen de jonge partijbestuurder Pablo Casado – en niet tegen María Dolores de Cospedal, de voorzitter van de partij, die van tevoren zeer kansrijk leek.

Zelfs een traditionele partij als de Partido Popular (Volkspartij) lijkt de redding te verwachten van vernieuwing en verjonging. De 37-jarige Pablo Casado is van na de corruptie-affaires waarin de PP de laatste jaren grossierde. Casado kan dus onbekommerd de jonge onschuld belichamen – en dat is precies waaraan in de Spaanse politiek momenteel behoefte is.

Een ander pluspunt van Casado is dat hij zich buiten de tweestrijd tussen Santamaría en Cospedal hield. De twee vrouwelijke favorieten, ook wel ‘de Siamese tweeling’ van Rajoy genoemd, liggen al jaar met elkaar overhoop. Casado beloofde dat hij zou voorkomen dat de partij in tweeën splijt.

Soraya Sáenz de Santamaría Foto EPA

Van de PP-leden koos 37 procent voor Santamaría, 34 procent voor Casado en 26 procent voor Cospedal. De andere drie deelnemers kregen een verwaarloosbaar deel van de stemmen.

Nooit eerder hield de PP voorverkiezingen, en ook nu nog schrikt de partij ervoor terug de beslissing geheel bij de leden te laten. De afgevaardigden maken tijdens een congres op 20 en 21 juli een definitieve keuze.

Naar verwachting zal het smaldeel dat aanvankelijk voor Cospedal koos in de tweede ronde naar Casado neigen. In ideologisch opzicht lijken zij op elkaar: allebei bevinden ze zich op de conservatievere flank. Zo bezoekt Casado elke zondag de mis. ‘Abortus is geen recht, maar een mislukking’, zei hij onlangs. Wel vindt hij dat homostellen dezelfde rechten moeten hebben als heteroparen.

Casado's achilleshiel is het doctoraal dat hij op zak heeft dat verdacht veel lijkt op de nepmaster van de onlangs weggestuurde presidente van Madrid. ‘Ik kan me niet herinneren dat ik colleges heb bijgewoond’, bekende hij. De rechter onderzoekt momenteel de geldigheid van zijn diploma.