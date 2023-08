Spaanse bondsvoorzitter kust speler ongevraagd op haar mond na WK-winst, minister eist excuses

Jennifer Hermoso krijgt een kus op haar mond van Luís Rubiales.

Het voorval vond plaats na de WK-finale die Spanje met 1-0 won van Engeland. Tijdens de felicitaties gaf een zichtbaar enthousiaste Luís Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Hermoso een knuffel, waarna hij haar hoofd vastpakte en een kus op de mond gaf. ‘Ik vond dat niet prettig’, zei Hermoso toen ernaar werd gevraagd tijdens een livestream op Instagram.

Algauw volgde een golf van verontwaardiging, eerst vooral op sociale media, maar al snel ook vanuit de Spaanse regering. In een verklaring die de Spaanse bond op zondagavond rondstuurde, leek Hermoso de gemoederen tot bedaren te willen brengen. ‘Het was een volledig spontaan, wederzijds gebaar vanwege de grote vreugde van het winnen van een WK’, aldus de voetballer. ‘De voorzitter en ik hebben een geweldige band.’

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over tech.

Rubiales zelf noemde zijn kus tegenover een Spaanse radiozender ‘een onbeduidend vertoon van affectie’. Op beelden die via Instagram werden gedeeld vanuit de kleedkamer, na afloop van de wedstrijd, grapt hij dat hij het hele team mee wil nemen naar Ibiza en daar zijn ‘huwelijk’ met Hermoso zal vieren.

Niettemin sprak demissionair minister Irene Montero van Gelijkheid zondagavond op sociale media van ‘een vorm van aanranding’. ‘We moeten het niet normaliseren’, schreef Montero. ‘Als ze dit doen terwijl heel Spanje toekijkt, wat zullen ze privé dan wel niet doen?’

Miquel Iceta, demissionair minister van Sport, viel haar bij en noemde het handelen van de voorzitter ‘onacceptabel’, ook als het in een vlaag van spontaniteit gebeurde. Hij vraagt Rubiales om excuses aan te bieden.

‘Machismo eindelijk verslagen’

Nadia Tronchoni, chef sport van de Spaanse krant El País, wees in een opiniestuk op de lange weg die het Spaanse vrouwenvoetbal heeft afgelegd voordat het erkenning kreeg. ‘De vrouwen, de meisjes in dit land, vierden het feit dat onze koppigheid eindelijk machismo heeft verslagen’, schrijft ze. ‘Rubiales’ kus aan Hermoso herinnert ons eraan dat de weg nog lang is.’

Ruim een kwart eeuw werd het Spaanse team geleid door Ignacio Quereda, een coach die volgens voormalige voetballers spelers geregeld uitmaakte voor ‘chavalitas’; onvolwassen meisjes. Hij zou het team niet serieus hebben genomen, waardoor de voetballers slecht voorbereid aan wedstrijden begonnen.

In 2015 vroeg het team in een gezamenlijke verklaring om zijn ontslag, wat uiteindelijk leidde tot zijn vertrek. Nadien verhaalden oud-spelers over een angstcultuur die onder zijn bewind zou hebben geheerst.

Maar met het vertrek van Quereda verdween niet de onvrede uit het Spaanse vrouwenvoetbal. Jorge Vilda, die sinds 2015 bondscoach is, kreeg een klein jaar geleden nog te maken met een opstand in eigen gelederen. Vijftien spelers klaagden over gebrek aan professionaliteit. Het ging onder anderen om spelers van Barcelona, die bij hun eigen club veel betere faciliteiten en trainingen gewend zijn. Meer dan tien van de ontevreden spelers besloten niet naar het WK te gaan vanwege het geschil.