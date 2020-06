Spaans Hooggerechtshof doet onderzoek naar voormalige koning Juan Carlos vanwege smeergeld

Koning Salman bin Abdulaziz al-Saud van Saoedi-Arabië en de voormalige koning Juan Carlos. Beeld EPA

Voor de huidige koning Felipe VI waren de beschuldigingen van corruptie in maart al reden om af te zien van de erfenis van zijn vader. Hij maakte de oude koning toen ook zijn jaarlijkse toelage afhandig, een bedrag van bijna 200 duizend euro. Felipe VI zuiverde op die manier zijn eigen naam, maar hij liet ook zien dat hij zijn hand niet voor zijn vader in het vuur stak.

De verdachtmakingen rond Juan Carlos begonnen toen in 2018 geluidsopnamen opdoken van beweringen die zijn Duitse ex-minnares Corinna Larsen had gedaan. Zij zei dat de koning geld had ontvangen, omdat hij had bemiddeld bij het toewijzen van de aanleg van de Saoedische hogesnelheidslijn aan een Spaans consortium van bouwbedrijven – een project ter waarde van 6,7 miljard euro.

Aanvankelijk leek het erop dat de Spaanse oud-koning vrijuit zou gaan, omdat hij strafrechtelijke anonimiteit genoot zolang hij op de troon zat. Dat veranderde toen er aanwijzingen kwamen voor gevallen van belastingfraude en witwassen na 2014, het jaar van zijn abdicatie.

Ook het Zwitserse openbaar ministerie bleek Juan Carlos in het vizier te hebben. De voormalige koning zou volgens de Zwitserse krant La Tribune de Genève bijna 90 miljoen euro hebben gestald op een rekening van de bank Mirabaud, op naam van een stichting in Panama die aan hem kon worden gelinkt. Volgens de krant was dit geld een gift van de Saoedische koning. Juan Carlos zou 65 miljoen euro van die rekening in 2012 hebben overgemaakt aan zijn maîtresse Corinna.

Juan Carlos was aanvankelijk een koning die in Spanje veel respect genoot, onder meer vanwege zijn rol tijdens de overgang van dictatuur naar democratie. Dat veranderde toen hij, terwijl zijn land gebukt ging onder een zware economische crisis, in 2012 gewond raakte tijdens een olifantenjacht in Botswana. Niet lang daarna besloot Juan Carlos het koningschap over te doen aan zijn zoon Felipe.

Later bleek dat koning Juan Carlos olifanten was gaan jagen op uitnodiging van een Saoedische vriend, tevens beheerder van het Saoedische onroerend goed in Spanje. De Spaanse krant El Mundo onthulde in 2012 al dat de bemiddeling van deze vriend cruciaal was geweest voor de vergunning van de hogesnelheidslijn.