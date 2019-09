SP wil dat overheid zorgbuurthuizen opricht

Sfeervol samenzijn in buurtcentrum De Boomtak, in Tilburg. Beeld ANP

De afgelopen jaren zijn verzorgingshuizen gesloten. Ouderen worden geacht langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarbij kan mantelzorg van familie of directe omgeving worden ingeschakeld, thuiszorg via de gemeente of wijkverpleging. Is intensieve zorg nodig dan kan een beroep gedaan worden op verpleegzorg. Daarvoor gelden strenge eisen. Deze zorg kan thuis geleverd worden of in een verpleeghuis. Volgens de koepel van verpleeghuizen is er nu een wachtlijst van 15 duizend mensen voor een plek in een verpleeghuis. In die verpleeghuizen wonen nu zo’n 130 duizend mensen.

Volgens de SP is de situatie nu schrijnend geworden. ‘Wij’, zegt Marijnissen, ‘waren altijd al tegen de sluiting van de verzorgingshuizen, maar nu komen andere partijen er gelukkig ook achter dat er een gat is gevallen. Tussen het moment dat het thuis niet meer gaat en de toegang tot een verpleeghuis. Kijk naar de klacht van ziekenhuizen over ouderen die op de eerste hulp komen en, als ze opgenomen zijn, nergens heen kunnen. Daarvoor is het zorgbuurthuis een oplossing. Voor mensen die daar willen wonen, in hun eigen buurt oud willen wonen, maar ook voor ouderen die nog wel zelfstandig wonen om langs te komen voor een praatje of om mee te eten. Dan sla je ook een slag tegen eenzaamheid.’

Voor ouderen die het kunnen betalen worden complexen aangelegd met hoge huur, waar de zorg aan huis wordt geleverd. Dat is volgens de SP geen optie voor ouderen met lage inkomens. Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over ‘wonen en zorg voor ouderen’.

Volgens de SP is de oprichting van zorgbuurthuizen financieel haalbaar. De nieuwe zorghuizen met uiteindelijk 99 duizend bewoners zouden volgens een berekening van het CPB per saldo 400 miljoen euro gaan kosten. Die huizen worden met twee miljard euro gefinancierd via de Wet Langdurige Zorg, maar daar staan lagere uitgaven tegenover aan wijkverpleging, thuiszorg en huursubsidie.

Volgens de begroting van het ministerie van Volksgezondheid kost de WLZ dit jaar al 22 miljard euro en dat loopt op naar 30 miljard in 2024. De sluiting van de verzorgingshuizen leverde volgens het ministerie een besparing op van 200 miljoen euro.

De SP rekent op steun van de PVV en de andere linkse partijen, GroenLinks en PvdA. Tijdens een debat vorige week met minister Hugo de Jonge waren vrijwel alle partijen kritisch over de plannen om thuis wonen voor hulpbehoevende ouderen te vergemakkelijken. De Jonge wijst op initiatieven van woningbouwcorporaties en plannen van burgers via eigen coöperaties. Hij wijst er ook op dat een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Wouter Bos binnenkort met voorstellen komt.

De Jonge liet in het debat al weten dat hij niets wil weten van overheidszorg voor ouderen die relatief weinig zorg nodig hebben, zoals de SP voorstelt. ‘Dat gaan we natuurlijk niet doen.’ Maar hij wil initiatieven wel steunen: ‘De stimuleringsregeling die is bedacht, is wel degelijk toepasbaar voor de zorgbuurthuizen die de SP noemt, maar dan moet wel iemand het initiatief nemen. Ik ga gemeenten dus niet verplichten om zorgbuurthuizen te bouwen. Ik verwacht dan wel dat er een zorginstelling is die zegt: ik vind het idee van de SP, dat ga ik doen.’ Eerder heeft De Jonge al een nota van de SP over zorgbuurthuizen naar de prullenmand verwezen.