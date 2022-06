SP vraagt weer uitstel bij debat over bindend referendum en hoopt met minder drastisch plan een meerderheid te krijgen

SP-Kamerlid Renske Leijten (links) en Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tijdens het debat op 13 april dit jaar met de Tweede Kamer over de initiatiefwet van de SP voor een bindend correctief referendum. Beeld Bart Maat / ANP

Het streven naar een bindend correctief referendum dat in de Grondwet is opgenomen, is een initiatief van de SP. Toenmalig SP-Kamerlid Ronald van Raak loodste de initiatiefwet in de vorige zittingsperiode door de Tweede en Eerste Kamer. Maar omdat het een grondwetswijziging betreft, moeten beide Kamers in een ‘tweede lezing’ opnieuw stemmen. Nu moet het voorstel een tweederde meerderheid halen.

Tijdens het Kamerdebat op 13 april bleek dat VVD, CDA en SGP willen vasthouden aan een tegenstem. Zij hebben bij elkaar 51 (van de 150) Kamerzetels, wat een tweederde meerderheid definitief uit zicht zou brengen. Eerder stemde ook Denk (3 zetels) tegen. Daarmee dreigde een onderwerp, waarover al meer dan dertig jaar wordt gediscussieerd, opnieuw te sneuvelen. Op verzoek van de SP werd het debat niet afgemaakt, om de ontstane situatie ‘te laten bezinken’.

Gesplitste initiatiefwet

Bij het vervolgdebat, op 25 mei, opperde D66-Kamerlid Joost Sneller de initiatiefwet te splitsen in een landelijk en een decentraal deel. Dat maakt het voor gemeenten en provincies mogelijk een bindend referendum in te voeren. Sneller wees erop dat het CDA in Limburg eerder om die mogelijkheid had gevraagd. Hij vroeg SP-Kamerlid Renske Leijten, die de verdediging van de wet overnam van de afgezwaaide Van Raak: ‘Lijkt het u zinvol, gezien de voorliggende krachtsverhoudingen, om dat als apart onderdeel in stemming te brengen?’

Leijten antwoordde: ‘Het zou hartstikke mooi zijn als een gedeelte van de wet wel wordt aangenomen.’ Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) beaamde dat het juridisch mogelijk was de initiatiefwet te splitsen in ‘twee volwaardige, los van elkaar te behandelen voorstellen’. Ze voegde daaraan toe dat zoiets ‘zelden tot nooit voorkomt’ en dat de Kamer er zelf toe moest besluiten.

Verwachtingsvol werd naar CDA-Kamerlid Inge van Dijk gekeken. Zou zij een bindend referendum op decentraal niveau wél kunnen steunen? ‘Persoonlijk sta ik er helemaal niet zo negatief tegenover’, antwoordde Van Dijk, ‘maar voor mij is het nu wel heel lastig om hier even te zeggen, zonder terug te gaan naar mijn achterban, hoe ik erover ga besluiten. Ik ga hier absoluut geen garantie geven dat ik mijn fractie van mening doe veranderen.’

Laten sudderen

Een week later, op 31 mei, stemde het CDA voor het splitsingsvoorstel. VVD en SGP stemden ook hier tegen. Hoewel ook BIJ1 tegen stemde (en Denk juist weer niet), zou er met deze verhouding in de Tweede Kamer de benodigde tweederde meerderheid zijn voor een decentraal referendum. Dat de definitieve, hoofdelijke stemming op initiatief van de SP nu met in elk geval een week wordt uitgesteld, geeft het CDA ruimte om met de afdelingen te overleggen. Inge van Dijk laat weten dat zij haar fractie eind van de week ‘een beeld kan geven van de meningen lokaal’.

Leijten: ‘Soms moet je iets even laten sudderen. Dan heeft het meer kans van slagen.’ Als het CDA in de Tweede Kamer voor het decentrale referendum stemt, vergroot dat ook de kansen in de Eerste Kamer. Dat een landelijk referendum met het gesplitste wetsvoorstel zo goed als zeker van de baan is, ontmoedigt Leijten niet. ‘Ik ga straks gewoon weer aan een eerste ronde beginnen. Dat referendum komt er.’