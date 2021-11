SP schorst bestuur Rotterdam: deelname aan raadsverkiezingen is nu onzeker

Een actievoerder met een vlag van ROOD, de voormalige jongerenbeweging van de SP. Beeld ANP

Dit meldde het landelijke bestuur woensdagavond via een mail aan alle leden van de SP Rotterdam. Het bestuur zegt geen andere optie te zien, nu er drie geroyeerde leden op de kandidatenlijst staan.

‘Op een kandidatenlijst voor de SP kunnen alleen mensen staan die lid zijn van onze partij’, schrijft Jannie Visscher, landelijk voorzitter van de SP. ‘Het partijbestuur betreurt het enorm dat door het afdelingsbestuur Rotterdam is besloten zich niet te houden aan de democratie in onze partij. We zien dan ook geen andere mogelijkheid meer dan het schorsen van het bestuur van de afdeling.’

De schorsing is de volgende stap in het conflict tussen de partijleiding en jongeren. In oktober werden 33 SP-leden geroyeerd vanwege een ‘dubbel lidmaatschap’ van het Marxistisch Forum of Rood, de voormalige jongerenbeweging van de SP. De statuten verbieden het om lid te zijn van meer dan één politieke partij. Volgens de geroyeerde SP’ers is daarvan echter geen sprake. Rood is volgens hen geen politieke partij, daarnaast kent het Marxistisch Forum geen leden.

De Rotterdamse SP zegt zich te beraden op haar positie. De voorzitter van de Rotterdamse SP en tevens een van de geroyeerde leden, Tijs Hardam, noemt het ‘erg triest dat het zover moest komen.’

Het is nu nog maar de vraag of de SP mee kan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. De partij heeft er nu twee zetels. Het landelijke bestuur zou drie leden hebben aangesteld om de impasse te doorbreken. ‘We zijn ervan overtuigd dat de afdeling Rotterdam kan komen tot een sterk nieuw bestuur en een mooie kandidatenlijst’, aldus de e-mail.

Leo de Kleijn, voormalig SP-lijsttrekker in Rotterdam, reageerde vrijdag teleurgesteld op Twitter: ‘Zo triest en dom van het SP-bestuur. Om op een bureaucratische en monomane manier af te komen van kritische leden en afdelingen wordt nu de complete Rotterdamse afdeling geschorst en vervangen door een paar mensen met nul, nul basis in de afdeling. Bah!’

Afgelopen maand werd de SP-fractie in Zaanstad al ontbonden vanwege de royementen. Ook in Utrecht, waar elf kaderleden uit de partij werden gezet, trad het afdelingsbestuur af. Andere afdelingen, zoals Tilburg en Schouwen-Duiveland, beraden zich nog op hun positie.