SP royeert tientallen leden die willen dat de partij zich meer laat leiden door de beginselen van Marx

Het bestuur van Rood in juni 2021, met in het rode shirt de vorig jaar geroyeerde Rood-voorzitter Olaf Kemerink. Beeld ANP

De statuten van de SP verbieden dubbellidmaatschap van politieke partijen. Volgens de geroyeerde SP’ers is daarvan echter geen sprake. Rood is volgens hen geen politieke partij, daarnaast kent het Marxistisch Forum geen leden en is het geen rechtspersoon.

Met het royement probeert het SP-bestuur een einde te maken aan de voortslepende tweestrijd binnen de partij. Een groep van vooral jongere leden wil dat de partij zich meer laat leiden door de beginselen van Karl Marx. Dat leidde tot ophef toen in een – al vijf jaar eerder gepubliceerd – manifest bleek te staan dat gewapende strijd de ultieme consequentie zou kunnen zijn. De SP royeerde zes leden van Rood die banden met het MF zouden hebben. Onder hen Olaf Kemerink, die later tot voorzitter van de jongerenafdeling werd gekozen en enkele geestverwanten in het bestuur kreeg.

Bestuursverkiezing

Voor de SP was dat reden de banden met Rood formeel door te snijden, zodat de jongerenorganisatie geen subsidie meer zou krijgen. De groep rond Rood besloot door te gaan, maar is dus niet langer gelieerd aan de SP.

De interne machtsstrijd werd voortgezet toen aan Rood en MF verwante SP-leden zich kandidaat stelden voor het partijbestuur, waarvoor de verkiezingen 5 november beginnen. De afgelopen weken nog ging Tijs Hardam (21), kandidaat-voorzitter namens de dissidenten, op verschillende plaatsen in het land in debat met Jannie Visscher, de zittende voorzitter die graag door wil.

Verzet

Hardam wil nu een beroepsprocedure beginnen tegen het besluit van het partijbestuur en hoopt via het comité SP tegen de Heksenjacht, waarvan verschillende prominente SP’ers deel uitmaken, het verzet te organiseren. ‘Je hoeft geen marxist te zijn om te zien dat dit fout is’, zegt hij.

Of de uitsluiting zal leiden tot de oprichting van een nieuwe partij ter linkerzijde van de SP, wil Hardam nog niet zeggen. ’We willen alle opties openhouden, maar daarvoor is het nog te prematuur.’

Voormalig SP-europarlementariër Erik Meijer ondernam deze zomer nog een bemiddelingspoging en deed een beroep op de betrokken partijen niet tot het uiterste te gaan. Het dubbel lidmaatschap, de formele reden voor het royement, betitelde hij als ‘simplistische uitsluitingstechniek, het intern oproepen van een spookbeeld’.