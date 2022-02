SP-leider Lilian Marijnissen zet zich af tegen ‘elitair links’

Lilian Marijnissen (SP). Beeld ANP

Marijnissen vindt dat de SP ‘niet te bang moet zijn om problemen te benoemen’. Volgens de partijleider kan de toestroom van veel arbeidsmigranten uit de EU die de taal niet spreken en niet integreren funest zijn voor de samenhang van buurten. ‘Ook zien we dat het invloed heeft op de lonen, die niet meestijgen met de prijzen.’

Marijnissen deed afgelopen dagen al vergelijkbare uitspraken op NPO Radio 1. Bij de digitale aftrap van de verkiezingscampagne van de SP zaterdag zei Marijnissen dat ze vervolgens voor racist is uitgemaakt. ‘Elitair links wordt superboos. Maar we moeten dit niet overlaten aan de markt en de werkgevers. Een socialist wil de markt reguleren.’

Marijnissen benadrukte tegelijkertijd dat de SP ‘extreemrechts zal blijven bestrijden’. ‘Die partijen bieden geen enkele oplossing. Wij moeten laten zien dat het anders kan.’

De SP-leider uitte ook kritiek op minister van Financiën Sigrid Kaag, die weinig mogelijkheden ziet om de koopkracht te repareren. ‘Er zijn wel miljarden subsidies beschikbaar voor vervuilende bedrijven, maar een huurder die de energierekening niet kan betalen staat in de kou.’

De SP doet dit jaar in aanzienlijk minder gemeentes mee aan de verkiezingen dan in 2018. Destijds kon er in 110 gemeenten op de partij gestemd worden, dit keer in slechts 86 gemeenten. Die daling heeft deels te maken met een conflict met jongerenafdeling Rood, waarmee uiteindelijk alle banden zijn verbroken. Een aantal afdelingen verzette zich tegen het optreden van de partijtop. Ook zijn er door het conflict kandidaten weggevallen vanwege royementen.

Gure keuzes

Kort voor de SP trapte ook PvdA-leider Lilianne Ploumen zaterdag vanuit Den Bosch de campagne van haar partij af. Volgens de PvdA worden de gemeenteraadsverkiezingen ‘de woonverkiezingen’. Ploumen en ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer verweten vooral D66 te weinig voor de volkshuisvesting te hebben gedaan de afgelopen jaren.

Ploumen haalde daarnaast uit naar het kabinet Rutte IV, dat gemeentes nog verder zou afknijpen, onder andere door te bezuinigen op de jeugdzorg. ‘Het zijn gure keuzes van mensen en partijen die geen idee meer hebben wat er leeft in het land, die niet meer zien wat mensen echt nodig hebben, geen oog hebben voor wat belangrijk is voor ons allemaal’, aldus Ploumen.